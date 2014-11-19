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3 اتجاهات لتحصلي على إطلالة عصرية هذا الموسم

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3 اتجاهات لتحصلي على إطلالة عصرية هذا الموسم 3 اتجاهات لتحصلي على إطلالة عصرية هذا الموسم

الثلاثاء 18-11-2014 13:53


تتجدد إطلالات Street Style كل موسم، وبدورنا نحرص على متابعتها ومعرفة جديدها أولاً بأول؛ لأننا نعلم مدى تأثير هذه الإطلالات على عالم الموضة واتجاهاتها.

 وفي الفترة الأخيرة لفتتنا 3 اتجاهات معينة تكررت في شوارع المدن العالمية وظهرت مرات عديدة على منصات العروض في أسبوع الموضة ، شاهديها واحرصي على اقتنائها لتكوني متألقة بأجمل إطلالة هذا الموسم. 

-       الرداء Cape

ظهر الرداء الدافئ منذ عدة مواسم، ودخل على التصاميم المختلفة في فساتين السهرات، ولكن ظهوره تكرر في الفترة الأخيرة في أزياء الكاجوال بتصاميم متجددة وعصرية، لذا ننصحك بأن تخرجي عن المألوف وتختاري رداء بتصميم مختلف لتكوني متألقة هذا الموسم.  

-       الخيوط المنسدلة 

لاحظنا ظهور الخيوط المنسدلة في العديد من إطلالات النجمات على السجادة الحمراء هذا العام، ولكنها في هذه الفترة اكتسحت الملابس اليومية وظهرت بشكل كبير في العديد من إطلالات Street Style، مما يجعلها من أهم الاتجاهات هذا الموسم.

-       اللون الأحمر 

على الرغم من أننا مقبلون على الأجواء الشتوية الباردة التي تدرج فيها الألوان الداكنة والمحايدة، إلا أننا نشهد عودة قوية للون الأحمر الناري في العديد من الإطلالات اليومية، فلا تترددي في ارتداء هذا اللون على اختلاف المواسم والأجواء.  

 

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