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"جوست أن كلو" هديّتك من "كارتييه"

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"جوست أن كلو" هديّتك من "كارتييه" "جوست أن كلو" هديّتك من "كارتييه"

الثلاثاء 18-11-2014 15:52

مع مجموعة "جوست أن كلو" Juste Un Clou من دار "كارتييه" Cartier لن تحتاري في اختيار الهدية المناسبة لمن تحبين. مجموعة مميزة من المجوهرات تنبض بالطاقة الأنيقة وتعانق المعصم بكل روعة، له أو لها، إنها رمز للروح المتمردة والشخصية التي تفرض نفسها بكل وضوح. شكل بيضاوي من الذهب يعلوه رأس، رمز للحيوية الأنيقة والطاقة التي لا تنضب والتصميم النقي.
مجموعة "جوست أن كلو" Juste un clou، مجرد برغي، ولكنه في نفس الوقت قطعة مجوهرات نفيسة، عملت عليها أنامل حرفي مبدع، ساحر يضفي لمسته المميزة على قطع من الحياة اليومية، ليصنع منها قطع مجوهرات تبهر العيون.
أول الأساور البراغي حملت توقيع ألدو كيبوللو، الذي قام بتصميم السوار لكارتييه نيويورك في سبعينات القرن العشرين.
عكست هذه القطعة الصخب الاحتفالي الذي أحاط ببرنامج ستوديو 54 الأيقوني، وكانت متفوقة على عصرها، حيث برزت فيها الروح المعاصرة التي ما تزال تسود أجواءنا حتى يومنا هذا. لقد عاد السوار، بتصميم يلتصق أكثر بموضة العصر الحديث.
مجموعة "جوست أن كلو" Juste un Clou، تصل بروعتها إلى أعمق زوايا القلب. إنها تصريح يتحدث عنك فيقول: أنا هو أنا. برغي هو علامة ثقة، يميزك عن من يحيط بك بتصميمه الأصيل.

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سيدتي