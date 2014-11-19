بالصور .. انوار السد العالى تضيىء الألعاب الاقليمية للاولمبياد الخاص بأسوان



> حمل لاعبو الاولمبياد الخاص المصرى شعله الالعاب الاقليمية الثامنه للاولمبياد الخاص والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 3 وحتى 10 ديسمبر ، وجروا بها بالقرب من السد العالى ، حيث اخذوا نورها من السد قبل أن يصلوا الى مقر محافظة اسوان حيث قام بتسلمها مصطفى يسري محافظ أسوان والذى قام هو الاخر بإيقادها من أمام مبنى المحافظة.

> شارك فى مراسم إيقاد الشعلة د. أحمد السهم نائباً عن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، وهاني رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسط حضور شبابى ومتطوعين من أندية المرأة والجوالة.

وحرص ممثل اللجنه المنظمه للالعاب أن ينقل للحضور تحية الدكتور سامى عنتر رئيس اللجنه المنظمه وجميع اعضاء اللجنه معبرا عن السعادة بهذا اللاتفاف الشعبى ، للجرى بالشعله فى محافظات مصر المختلفة ومن خلال ثلاث مسارات بدأت اليوم فى مطروح واسوان والعريش ، وقبل ان تضاء فى سماء القاهرة ليلة الافتتاح ، حيث سيكون هناك وفود من 15 دولة عربية يتافسون فى 16 رياضة أولمبية ، كما يقام خمس مؤتمرات اقليمية .

وأكد هاني رشدي أن انطلاق شعلة الأولمبياد الخاص بالمعاقين من أسوان يعكس مكاناتها السياحية والرياضية والشبابية على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي بما تحتويه من مقومات متنوعة وبنية أساسية وخدمية , موضحاً بأن شعلة الأولمبياد جابت المعالم السياحية بالمحافظة وخاصة المعابد والسد العالي لتنطلق بعدها للمرور بباقي المحافظات حتى الأسبوع الأخير من نوفمبر الحالي بصحبة لجنة من الأولمبياد الخاص.

> وعبرت المهندسة أمل مبدى المدير الوطنى للاولمبياد الخاص بأنه تشعر منذ لحظات انطلاق مراسم الجرى بالشعلة بأن الالعاب الاقليمية قد بدأت وانطلقت احداثها ، وان حفل الافتتاح سيكون موعدا مع كل افراد الشعب المصرى للمشاركة والالتفاف حول اولادنا من اللاعبين واللاعبات والذين يحتاجون منا الى التشجيع ، وان استضافة مصر لهذه الالعاب يهدف الى ارسال رسالة للعالم على مدى ما يحظى بهع ابناء تلك الفئة من اهتمام ورعاية ، وان تلك الالعاب الضخمه ما كان يمكن لها ان تقام دون ان تحصل على الدعم الشعبى والحكومى الى جانب باقى اشكال الرعاية من الهيئات والبنوك والمؤسسات والافراد لتقدم بذلك مصر صورة رائعه من التحضر الانسانى ، والقدرة على تنظيم اكبر الاحداث الرياضية .