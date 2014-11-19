“الصحفيين” تحيل 4 أعضاء للتأديب بسبب مشاركتهم في اجتماع لرئيس نادي الزمالك

أحال مجلس نقابة الصحفيين أربعة من أعضاء النقابة إلى جنة التأديب النقابية لمخالفتهم قرار مجلس النقابة بحظر حضور المؤتمرات الصحفية التي يدعو إليها رئيس نادي الزمالك.

جاء القرار خلال اجتماع المجلس أمس الثلاثاء، وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أصدر قرارات عن اجتماعه الأخير تضمنت حظر نشر اسم أو صورة رئيس نادي الزمالك، وذلك في أعقاب لتطاوله لفظيا على عدد من النقاد الرياضيين، فضلا عن أحد أعضاء مجلس النقابة .

كما قام وفد من مجلس النقابة والصحفيين السبت الماضي بالتقدم بستة بلاغات ضد رئيس النادي إلى سيادة النائب العام .

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