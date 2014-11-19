أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“الصحفيين” تحيل 4 أعضاء للتأديب بسبب مشاركتهم في اجتماع لرئيس نادي الزمالك

Google+ Print
“الصحفيين” تحيل 4 أعضاء للتأديب بسبب مشاركتهم في اجتماع لرئيس نادي الزمالك “الصحفيين” تحيل 4 أعضاء للتأديب بسبب مشاركتهم في اجتماع لرئيس نادي الزمالك

نقابة الصحفيين

أحال مجلس نقابة الصحفيين أربعة من أعضاء النقابة إلى جنة التأديب النقابية لمخالفتهم قرار مجلس النقابة بحظر حضور المؤتمرات الصحفية التي يدعو إليها رئيس نادي الزمالك.

جاء القرار خلال اجتماع المجلس أمس الثلاثاء، وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أصدر قرارات عن اجتماعه الأخير تضمنت حظر نشر اسم أو صورة رئيس نادي الزمالك، وذلك في أعقاب لتطاوله لفظيا على عدد من النقاد الرياضيين، فضلا عن أحد أعضاء مجلس النقابة .

كما قام وفد من مجلس النقابة والصحفيين السبت الماضي بالتقدم بستة بلاغات ضد رئيس النادي إلى سيادة النائب العام .
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا