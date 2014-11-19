الضوء والعتمة في عطر Armani Privé

إن الضياء من أعظم الفنون الإبداعية. تَغَيُّر الطبيعة المتواصل من خلال مجموعة ألوان وأنماط لا حدّ لها. الغوص في أعماق العاطفة مع تحوّل الألوان إلى طيف.

المشاعر في ومضات ضوئية سريعة وجذابة تتراقص عبر أكتاف عارية. التنانير تتماوج متلاطمة مع هبوب نسائم الهواء التي تعصف بأوراق الشجر وتويجات الزهر لتلقيها كظلال مرقطة على الأرض الباردة. وتحت السطح، تضيء مملكة عجيبة. عالم نابض بالألوان تستسلم فيه الطبيعة للتيار. جمال ساحر لمجموعة مبتكرة وعطر خالد يحمل شعار Armani/Privé المميّز.

الضياء والعتمة: من وحي العالم الأثيري لأعماق البحر، يكتسب لون ماجوريل الأزرق لمسات من المرجان الأحمر، ولوني الفوشيا والبنفسجي لشقائق النعمان. الألوان متماوجة، مطرزة، ومتغايرة. تتلاشى القوانين؛ والعواطف متأججة.

عطر لمجموعة ARMANI / PRIVE ombre & lumière

يواصل جورجيو أرمانيGiorgio Arman استكشاف الضياء والعتمة من خلال عطر استثنائي يثري مجموعة ربيع وصيف 2014. يمثل عطر Armani/Privé ombre & lumière التغايرات المذهلة لطبقات شفافة. رشاقة مشعة تتجسد من خلال لون أزرق عميق وفاتن.

1000 زجاجة عطرية حصرية مميزة تبدو كما لو اشتقت من أعماق المحيطات، لتُشكّل كل منها تحفة فنية بحد ذاتها. فهي متوّجة بغطاء راتنجي مصنوع يدوياً يُذَكّرنا بمنحوتة عصرية: أملس وبرّاق، يشع بومضات ضوئية تتراوح بين هالات زرقاء وبنفسجية عميقة. في حين يتألق الاسم بأحرف معدنية منقوشة بدقة على لوحة تتحد مع الزجاج المائي الهادئ بانعكاسات الساتان الحريري الملوّن يدوياً على الجانب الآخر من الزجاج الشفاف المُحكَم. تكتسي زجاجة العطر المحدودة الكمية، بحافظة ناعمة من نسيج حرير الأورجانزا الطبيعي وبلون أزرق مشابه ابتُكر بواسطة التقنية التقليدية لصباغة الحرير، بينما يطوّق عنقها ثلاثة شرائط جلدية مختلفة، وتُغلفها علبة خارجية من الكرتون الفاخر تعكس اللون المميّز لعرض الأزياء. تجربة غاية في الفخامة، ابتكرت خصيصاً للذوق الرفيع.

غموض السوسن، وإشراقة الياسمين

السوسن هو المكوّن المميّز للعطور الأربعة ضمن مجموعة Armani/Privé المحدودة الكمية. ففي كل عطر منها يحتفل هذا المكوّن المُلهم والناعم باتحاده مع عنصر آخر فاخر وفريد من نوعه. فالشوكولاته تُعمّق مستخلص "السوسن الأسود" لعطر Armani/Privé la femme bleue. أما المسك، فيعزز الإشراقة المتلألئة لعطر Armani/Privé nacre، ونجيل الهند يُضفي التوقد على السوسن الخشبي الطبيعي لعطر Armani/Privé nuances، والياسمين يكشف عن شفافية Armani/Privé ombre & lumière.

بالنسبة لعطر Armani/Privé ombre & lumière، ابتكرت جورجيو أرماني Giorgio Armani قصيدة تتغنى بإشراقة الربيع المتوهجة، بألوان مدهشة وزهور عجيبة. استُلهم العطر كنسمة ريح منعشة، كشعاع ضوئي نسجته خيوط الشمس. يُضفي الهواء والماء الخفة (انعدام الوزن) على المكونات النادرة، لتوفير خُلاصة مركّزة بلا كثافة. أما جزيئات المكونات فتمنح جوانب عصرية مكثّفة لتعزيز الطبيعة. فيتكشف المركّب من خلال الضياء.

توهج قوي لضياء نقية تكشف عن مستخلص الفل المميز بقوته، وهذا النوع يزهر فقط في مقاطعة جوانسي الصينية. عاصفة من بتلات بيضاء متلألئة تم اختيارها لرشاقتها الأنثوية الكبيرة. في حين تداعب الأطياف المحمّلة عبر نسائم الربيع، قلب السوسن النادر. يتم حصاد السوسن الإيطالي الحلو، خارج فلورنس وهو في حالة نضج تام، ثم يخضع لعملية تكرير بواسطة تقنية متقدمة للحصول على خُلاصة عصرية جداً ورائعة الدقة. أما خلاصات البنفسج التي تتراوح بين البنفسجي الناعم والأرجواني المتقد، فتمنح أطيافاً تتراقص بصورة فاتنة. العطر غاية في الجاذبية من خلال تلاعبه بالكثافة والشفافية لمنح توهج في قمة الأناقة والإشراق.