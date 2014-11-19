«الصيادلة» تطالب «الصحة» بإخضاع ألبان الأطفال للتسعيرة الجبرية

قال الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن «النقابة أرسلت خطاباً الثلاثاء، إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، طالبت فيه بضرورة إخضاع جميع أنواع ألبان الأطفال للتسعيرة الجبرية، ولنظام التسعير المُتبع داخل الوزارة ،وذلك بعد أن ارتفع متوسط سعر علبة اللبن الواحدة إلى ما يزيد عن 50 جنيه.

وأضاف«فاروق»، أن «جميع أسعار الألبان المتداولة داخل مصر شهدت زيادات متتالية هذا العام، ورصدت النقابة الزيادة وتم إرسالها لوزارة الصحة» .

وشدد رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، على ضرورة تسعير الالبان جبرياً للحفاظ على وصول ألبان الأطفال للمواطنين بسعر يتناسب مع اقتصاديتهم، وتأصيلا لحرص وزارة الصحة على حفظ حقوق الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء والأغذية السعودية، أخضعت جميع الألبان الموجودة بالمملكة للتسعيرة الجبرية .