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جامعة النيل تستضيف فاعليات مسابقة الشركات الناشئة لشباب المبتكرين

  • مصر
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تستضيف جامعة النيل الأهلية فاعليات المسابقة الدولية ( مسابقة الشركات الناشئة- Start Up Week-End ) والمؤهلة إلى أكبر مسابقة لريادة الأعمال في العالم في أسبوع ريادة الأعمال العالمي.

يشارك في فاعليات المسابقة حوالي 300 من شباب المبتكرين وذوي الأفكار الريادية من مختلف الأعمار وعلى مستوى محافظات . وتهدف المسابقة إلى تحويل الأفكار الإبتكارية إلى مشروع حقيقي قابل للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

وتمتد مدة المسابقة التي تستضيفها جامعة النيل على مدى 54 ساعة متواصلة تبدأ من الرابعة عصر يوم الخميس القادم الموافق 20 نوفمبر الجاري وتنتهي بنهاية يوم السبت 22 نوفمبر .

يشارك في الأنشطة التفاعلية المصاحبة للمسابقة عدد من رواد الأعمال والموجهين ورجال الأعمال والمستثمرين وذلك لدعم الأفكار المقدمة والمتنافسة في فاعليات المسابقة الدولية حتى ترقى لمستوى التنافس الدولي خاصة وأن المشاركين في الأنشطة التفاعلية كانوا يوما من الأيام أصحاب فكرة من أفكار ريادة الأعمال التي تحولت لمشروعات.

من جانبه، أعلن المهندس نزار سامي رئيس قطاع التطوير المهني بجامعة النيل أن الجامعة برئاسة الدكتور طارق خليل قررت الرعاية الأكاديمية للثلاث فرق الأوائل في المسابقة والتي سيتم تأهليها للمسابقة العالمية على أن تدعمهم الجامعة بكل الامكانيات المتاحة عمليا وتكنولوجيا وتوفير كافة الخبرات العملية والمعملية لهم

جدير بالذكر أن ( مسابقة الشركات الناشئة- Start Up Week-End ) تتم برعاية جامعة النيل والبرنامج العالمي لريادة الأعمال وشركة اتصالات مصر .

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