"روتانا" تطلق ألبوم وائل كفوري الجديد بعد يومين

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وبشكل رسمي موعد طرح الألبوم الغنائي الجديد للنجم اللبناني وائل كفوري، والذي حدّدته يوم 20 نوفمبر الجاري، ويحمل عنوان الألبوم اسم " وائل "، من إنتاج وتوزيع روتانا، ويتعاون فيه الفنان وائل كفوري مع نخبة مميّزة من شعراء الكلمة واللحن، ويقدّم من خلاله أفكاراً جديدة وأشكالاً موسيقية متنوّعة، ومعاني مستوحاة من الواقع.

في الألبوم الجديد يتعاون الفنان وائل كفوري بشكل مميّز مع المؤلف منير بوعساف الذي كان له نصيب الأسد حيث قدم 7 أغان من أصل 8 ، وأغنية مع المؤلف أنور مكاوي، أما في مجال الألحان تعاون مع نخبة مميزة من الملحنين : بلال الزين وهشام بولس وملحم أبو شديد ومحمود العيد .

يضم ألبوم " وائل " 8 أغاني متنوعة هي :

1. "صار الحكي" كلمات منير بوعساف وألحان وتوزيع بلال الزين

2. "كل شي حواليي" كلمات منير بوعساف وألحان وتوزيع بلال الزين

3. "ضميرك مرتاح" كلمات منير بوعساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو

4. "الغرام المستحيل" كلمات منير بوعساف وألحان وتوزيع بلال الزين

5. "ما في لو" كلمات منير بوعساف وألحان وتوزيع بلال الزين

6. "على فكرة" كلمات أنور مكاوي وألحان محمود العيد وتوزيع عمر صباغ

7. "يا بكون" كلمات منير بوعساف وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد

8. "كيفك يا وجعي" كلمات منير بوعساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو .