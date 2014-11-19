نجمات "حريم السلطان" في الكويت

تتواجد نجمات المسلسل التركي "حريم السلطان"، الفنانات التركيات نبهات تشهري الشهيرة بالسلطانة الأم، وسلمى أرجينك الشهيرة بالسلطانة خديجة، ونور فاتح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران، في الكويت، تلبية لدعوة افتتاح مول جديد في الكويت.

وتواجد في حفل الافتتاح، الفنان اللبناني جو رعد وقام بالاهتمام بشعرهنّ والتقاط الصور معهنّ.

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