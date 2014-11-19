نيشان ينجو من حادث سير مروع

نجا الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان، من حادث سير مروع تعرّض له، بعد أن كان متوجهاً في سيارته إلى منزله في بصاليم.

وطمأن نيشان الجميع بأن حالته الصحية جيدة، مشيراً إلى أن العناية الإلهية أنقذته، موضحاً أن الأمر اقتصر على بعض الرضوض، نافياً ما قيل أنه كان بحالة خطيرة ونقل على إثرها إلى المستشفى.

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