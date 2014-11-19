وائل كفوري وهيفاء وهبي أجمل ثنائي في العام 2014

أثار وائل كفوري وهيفاء وهبي بأخبارهما وصورتهما السيلفي فضول الناس، خصوصاً وأنهما اجتمعا بأول سيلفي مع المصور شربل بو منصور وزوجته، ليعلق وائل بعدها على إطلالة هيفاء في برنامج "ستار أكاديمي"، بتغريدة نشرها على حسابه الخاص على "تويتر"، تغزّل فيها بجمال هيفاء قائلاً: "مش معقولي……. جمالك!! صفر….. القمر عا شمالك ويوم لْ ما بقدر شوفِك تبقي ..بْعَتيلي خيالك".

وبالأمس، نشرت شركة "روتانا"، كما وائل وهيفاء على حسابيهما على "إنستغرام " صورتين من جلسة التصوير التي جمعت بينهما، واللتين ستستخدمان في الحملة الإعلانية للترويج لحفلتهما ليلة رأس السنة.

وائل وهيفاء اعتمدا إطلالة باللون الأسود، بدا فيها كنجمين وسيمين من نجوم السينما الأميركية، خصوصاً وأن وائل اعتمد تسريحة مصففة بالجيل مع فِرق جانبي في الشعر، مستوحاة من اللوك الخاص بغلاف ألبومه الجديد الذي سيطرح في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

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