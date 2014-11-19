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هيريثك روشان يواعد فتاة بعد طلاقه من سوزان خان

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الثلاثاء 18-11-2014 23:04

يبدو أن النجم Hirthik Roshan لم يكد يستريح من طلاقه حتى واعد فتاة أخرى، فبعد الانفصال الذي هز الوسط الإعلامي بين النجم الوسيم Hirthik Roshan وزوجته Suzan Khan ، شوهد Roshan بصحبة فتاة فائقة الجمال يتبادلان العناق الحار أثناء حضوره العرض الخاص للفيديو الدعائي لفيلم Sharafat Gayi Tel Lene في أحد عروض السينما في مدينة مومباي بالهند.

يذكر أن Hirthik Roshan انفصل عن زوجته Suzan Khan بعد زواج دام 14 عاماً وبعد قصة حب استمرت 17 عاماً، وقد أنجبا طفلين هما: Hrehaan و Hridhaan.

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