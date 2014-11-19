بالفيديو - رأسية برتغالية تقتل الأرجنتين في صدام رونالدو وميسي

(إفي): فازت البرتغال على الأرجنتين وديا اليوم بهدف في الدقائق الأخيرة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد وغاب عنها طابع الاثارة.

كانت الأرجنتين صاحبة أولى الفرص (ق6) عن طريق الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس البرتغال بيتو.

انطلق ليونيل ميسي بعدها من الناحية اليمنى واخترق داخل منطقة الجزاء وحاول التسديد من زواية صعبة لتخرج بصورة عرضية مرت من أمام خط المرمى بسلام (ق11).

ظهر كريستيانو رونالدو (ق28) في أول هجمة خطيرة للبرتغال في فاصل من المراوغات داخل منطقة الجزاء انتهى بتسديدة فوق العارضة.

فشل ميسي بعدها في تحويل ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء لهدف حيث سددها عالية فوق العارضة (ق33).

بين شوطي المباراة نفذت البرتغال ثلاثة تغييرات بخروج كريستيانو رونالدو وبيتو وموتينيو ونزول فونتي وإيدر وكواريزما، فيما دفعت الأرجنتين بجايتان بدلا من ميسي.

لم يحمل الشوط الثاني أي خطورة على المرميين حتى (ق60) حينما سدد دي ماريا من على حدود منطقة الجزاء بعد تلقيه كرة من جايتان ولكن بيتو أمسكها بسهولة.

أجرى المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني تاتا مارتينو (ق61) تغييرا مزدوجا بخروج كل من دي ماريا وجونزالو إيجواين ونزول كارلوس تيفيز وإريك لاميلا.

ظهرت خطورة الأرجنتين مجددا (ق64) برأسية من جايتان ولكنها أخطأت المرمى بقليل في ظل سيطرة من "راقصي التانجو" على مجريات الشوط الثاني.

أجرت البرتغال تغييرها الرابع بخروج أندريه جوميش ونزول سيلفا(ق66)، تبعته الأرجنتين باخراج باستوري وانسالدي ونزول بيريرا وجوناثان سيلفا (ق73)، ثم أخرج فرناندو سانتوس تياجو وأدخل ويليام كارفاليو (ق77).

سجلت البرتغال هدف الفوز (ق91) من كرة ضالة وصلت إلى كواريزما الذي أرسلها عرضية ليسكنها رفائيل جيريرو برأسه في شباك الأرجنتين، ليطلق بعدها الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة.

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