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حركة “فارك” تعترف باختطاف جنرال من الجيش الكولومبى لوجوده داخل منطقة حرب

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حركة “فارك” تعترف باختطاف جنرال من الجيش الكولومبى لوجوده داخل منطقة حرب حركة “فارك” تعترف باختطاف جنرال من الجيش الكولومبى لوجوده داخل منطقة حرب

اعترفت عناصر “حركة القوات الثورية المسلحة” في كولومبيا، المعروفة اختصارا باسم “فارك”، أمس الثلاثاء، باختطاف جنرال بالقوات المسلحة الكولومبية واثنين من مرافقيه أثناء إجراء مفاوضات السلام بين الطرفين.

وذكرت تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن المتحدث باسم “فارك” أرجع عملية الاختطاف إلى أن المخطوفين من العسكريين الذين يتحركون داخل منطقة حرب.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن هذه هى المرة الأولى التي يتم فيها اختطاف جنرال في الجيش على مدار تاريخ النزاع في كولومبيا الذي دام نحو خمسين عاما.

وكان الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس قد قرر أمس الأول الأحد تجميد المفاوضات السارية التي تجرى مع فارك في هافانا منذ عامين بسبب حادث الاختطاف وأكد أنها لن تستأنف من جديد إلا بعد الإفراج عنه دون أذى.

أ ش أ

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