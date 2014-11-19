محافظ السويس والجيش والشرطة وهيئة الموانيء يكرمون اللواء بحري حسن فلاح

أقامت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر حفل تكريم مساء اليوم بنادى التجديف ببورتوفيق بالسويس للواء بحرى حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق.

بدأ حفل التكريم بكلمة للواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر تحدث فيها عن جهود اللواء بحري حسن فلاح فى أدارة موانئ البحر الأحمر خلال السنوات الماضية وانجازاته وأعمال التطوير التي تمت بموانيء الهيئة بالثلاث محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الاحمر .

وشكر اللواء العربي السروي محافظ السويس جهود اللواء حسن فلاح خلال الفترة الصعبة التي تولي فيها المسئولية أيام الثورة وبعد الثورة وعمل علي حل مشاكل كثيرة بموانيء الهيئة , كذلك جهوده الكبيرة بالتنسيق مع المحافظة حتي عاد ميناء بورتوفيق للملاحة مرة اخري بعد توقف دام 8سنوات .

و قام اللواء العربى السروى محافظ السويس واللواء طارق الجزارمدير الأمن ، واللواء اسامه عسكرقائد الجيش الثالث الميداني بتقديم دروع تذكارية للواء بحري حسن فلاح تكريما لجهوده طوال 5 سنوات فى بتطوير هيئة موانئ البحر الاحمر.

حضر حفل التكريم اللواء محمد شمس مساعد قائد الجيش الثالث الميداني، والمهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة والمهندس حسن كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء علي شريف نائب رئيس هيئة الموانيء وباسل الباز رئيس الشركة المصرية للهيدروكربون وجاد عساف مدير عام جمارك السويس وأيمن بدوى ممثلا عن شركة موانئ دبى السخنة ومديرى الموانئ وعدد كبير من من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الاعلام والصحافة وقيادات هيئة موانئ البحر الاحمروالتوكيلات الملاحية والشركات .