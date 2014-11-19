بالفيديو..الملكة رانيا فى «قمة أبوظبى»: العرب بحاجة للاستفادة من الثورة التكنولوجية

افتتحت الملكة رانيا عبد الله، قرينة الملك عبد الله ، ملك الأردن ، اليوم الثلاثاء، 18 نوفمبر 2014، أعمال الدورة الخامسة من قمة أبو ظبى للإعلام، لبحث مستقبل الإعلام بالمنطقة العربية والعالم.

وبدأت الملكة رانيا كلمتها، بإبراز الحاجة الملحة للعالم العربى بالاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة، وشبكات التواصل الاجتماعى والقنوات الاعلامية لبث روايات وقصص العالم العربى التى تعكس قيمه وحضارته.

وقالت الملكة رانيا: “علينا الأ نسمح لأقلية متطرفة لا تمت للإسلام بصلة باختطاف هويتنا العربية والإسلامية، مضيفة أنه يجب أن تكون استراتيجية الوطن العربى على المدي البعيد مبنية على الاستثمار فى التعليم وتدريب المعلمين وربط المدارس بالتكنولوجيا المتطورة وتحديثها يصفة مستمرة.

كما عرضت الملكة رانيا، مجموعة من الصور، للأحداث فى العالم العربي علي مدار الأعوام القليلة الماضية، من أحداث عنف وقتل قائلة “تلك الصور لا تمثلنى ولا تمثلكم”.

وأضافت “رانيا”، إن الخيار أمامنا واضح إما أن نظور منطقتنا العربية وإما أن نتركها لقوى الظلام والتطرف، فغما أن نستفيد من الثورة التكنولوجية للقرن الـ21 أو نسمح للآخرين باستخدامها لتدمير أوطاننا.

وعرضت الملكة رانيا، دراسات توضح حاجة الوطن العربى لتوفير أكثر من 100 مليون وظيفة بحلول عام 2020 لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

واختتمت الملكة رانيا كلمتها، ” من أجل كل واحد منا، من أجل عالمنا العربى، يجب أن نحدد هويتنا العربية وأن نحافظ عليها، وأن لا نتركها للمتطرفين يعبثون بها”.

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