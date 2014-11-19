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ولي عهد أم القيوين يستقبل قنصلي المغرب واليابان

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ولي عهد أم القيوين يستقبل قنصلي المغرب واليابان ولي عهد أم القيوين يستقبل قنصلي المغرب واليابان

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين في مكتبه في الديوان الأميري محمد البرنوصي قنصل عام المملكة المغربية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد أم القيوين بالقنصل متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله كقنصل عام لبلاده في الدولة.

علاقات مع اليابان

كما استقبل سموه في مكتبه في الديوان الأميري أمس هيساشي متشتجامي قنصل عام اليابان في دبي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد كقنصل عام لبلاده في الدولة.

وتمنى سمو ولي عهد أم القيوين للقنصل العام الياباني التوفيق والنجاح في مهام عمله، مشيدا سموه بعلاقات الصداقة بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلتين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري.

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