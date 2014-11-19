«دبي للصحافة» يعزز التقارب مع الإعلام المصري

بحث نادي دبي للصحافة سبل تعزيز التقارب والتعاون بين الإعلام الإماراتي والمصري وتطوير العلاقات بين النادي والمؤسسات الصحافية الإعلامية في مصر، وتحفيز الصحافيين على المشاركة بفعالية في جائزة الصحافة العربية في دورتها الرابعة عشرة، وذلك خلال الزيارات التي قام بها النادي إلى عدد من المؤسسات الإعلامية والصحافية المصرية، حيث حقق نتائج ايجابية من خلال التعرف على قادة وإدارات تحرير الصحف المصرية، والترويج لفئة الصحافة الذكية التي استحدثتها الأمانة العامة مؤخراً، إلى جانب التعرف على مقترحات إدارات التحرير في مجال تدريب الصحفيين العرب وأنشطة النادي الأخرى.

وزار وفد النادي قادة ورؤساء تحرير ومديري كبريات المؤسسات الصحافية والإعلامية في مصر، شملت صحيفة الأهرام، وصحيفة الشروق، ومؤسسة الوفد الصحفية وصحيفة اليوم السابع ومقر قناة «ام بي سي» مصر، إلى جانب زيارة نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب.

تعزيز التعاون

وتم خلال اللقاءات مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين النادي والمؤسسات الصحافية الإعلامية، وتحفيز الصحافيين على المشاركة بفعالية في جائزة الصحافة العربية. وتناولت النقاشات كذلك الدور الذي يلعبه النادي كجسر تواصل بين وسائل الإعلام الإماراتية والإعلام المصري.

وناقشت اللقاءات كذلك التحديات التي تواجه الصحافة الورقية والرؤية المستقبلية للعمل الصحفي في الوطن العربي، وكيفية النهوض بالمستوى المهني للعاملين في المجال الإعلامي، عن طريق تنظيم دورات تدريبية وإطلاق دراسات متخصصة تتناول الواقع الإعلامي العربي.

وتجول وفد النادي في استديوهات «ام بي سي» مصر واطلع على أحدث التقنيات التي تستخدمها القناة لتقديم برامج على مستويات عالية من الاحترافية. وشملت الجولة زيارة المقر الجديد لصحيفة «اليوم السابع».

تقارب إعلامي

وأشاد المسؤولون والصحافيون بالدور الذي يقوم به النادي في إطار تحقيق التقارب الإعلامي العربي وتوثيق الصلات المهنية مع كافة المؤسسات وتعزيز لغة الحوار المباشر للاستفادة المتبادلة من الآراء والمقترحات والأفكار التي تصب في خدمة الساحة الإعلامية العربية.

وفي هذا الإطار، قالت منى بوسمرة، مدير نادي دبي للصحافة، إن وفد النادي حظي باستقبال مميز من قبل كافة المؤسسات التي قام بزيارتها، وأبدى المسؤولون ورؤساء التحرير رغبتهم واستعدادهم التام للتعاون في كافة مشاريع وفعاليات النادي، مشيدين به كنموذج ناجح للعمل الصحافي.

كما قدموا مقترحات تتعلق بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة بناء على احتياجات الإعلاميين والصحافيين في مختلف الدول العربية.

ووجهت بوسمرة خلال الزيارات دعوة إلى كافة المؤسسات الصحافية والصحافيين العاملين فيها بالترشح والمشاركة في جائزة الصحافة العربية في دورتها الرابعة عشرة، والتي تم تقديم شرح واف عنها وعن الفئة المستحدثة، فئة الصحافة الذكية وطرق الترشح لها. وضم وفد نادي دبي للصحافة، إلى جانب مدير النادي، كلاً من جاسم الشمسي مدير المشاريع، ومهاب مازن، مدير العلاقات الإعلامية، وعفراء مطر، مدير الفعاليات وعلياء الذيب مدير تطوير المحتوى.

استراتيجية

قالت منى بوسمرة إن هذه الزيارات تأتي ضمن استراتيجية النادي للتواصل المستمر مع الوسط الإعلامي والصحفي وتوطيد العلاقات التي يمتاز بها النادي مع كافة وسائل الإعلام وممثليها، إلى جانب تطوير قاعدة البيانات والتعاون في التغطيات الصحافية للأخبار الصادرة من النادي.