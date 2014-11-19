جائزة حمدان الطبية تنظم مؤتمر دبي العالمي الثامن للعلوم

تنظم جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر ديسمبر المقبل مؤتمر دبي العالمي الثامن للعلوم الطبية في فندق البستان روتانا في دبي .. وذلك بالتزامن مع حفل تكريم الفائزين بجوائز الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في دورتها الثامنة.

ويحصل المشاركون في المؤتمر على 18 ساعة تعليم طبي معتمدة من جامعة الإمارات.وأشاد الدكتور يوسف عبدالرزاق رئيس اللجنة العلمية .. بالمستوى العلمي الرفيع للمؤتمر والذي يناقش العديد من الموضوعات الهامة المثارة على الساحة الطبية مثل الاكتشافات الدوائية واللقاحات وعلاج الخلية والعلاج الموجه.وقال إن المؤتمر سيشارك فيه كوكبة من الرواد في هذه التخصصات ينتمون إلى 12 دولة حول العالم هي الولايات المتحدة والسويد والنرويج والدانمارك وإنجلترا وألمانيا وفرنسا والصين والإمارات والسعودية ومصر وليبيريا .

فعاليات

وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر تشتمل على 12 ورشة عمل لتسريع وتيرة التقدم العلمي وواقع الاكتشافات الدوائية ومستقبلها وتطور اللقاحات في القرن الـ 21 والعلاج المناعي المركب واستعمال مضاهنات النيكلوزيدات في العلاج المضاد للفيروسات والعمل على لقاح مضاد للإيبولا .

ورش عمل

وأضاف أن ورش العمل ستناقش الخلايا الجذعية من طور الدراسة المخبرية إلى التطبيق السريري والعلاج المناعي لأمراض السرطان الحرشفية واستخدام الجسيمات النانونية متعددة الوظائف في تشخيص السرطان وعلاجه والخلايا الجذعية السرطانية.

وأفاد بأن البرنامج العلمي للمؤتمر سيتضمن خمس جلسات علمية يتخللها 22 محاضرة لكوكبة من كبار العلماء في هذا المجال ذلك إلى جانب الفائزين بجائزة حمدان العالمية الكبرى وجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة وجائزة حمدان العالمية للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية وجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في العالم العربي .

ولفت إلى أن محاضرات المؤتمر ستناقش أيضا التقدم الذي تم إحرازه في اللقاحات والاكتشاف الدوائي لعلاج التهاب الكبد الوبائي ولقاح سرطان عنق الرحم ولقاح فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" .

جلسات

وذكر أن جلسات المؤتمر ستناقش كذلك استخدام العلاج الموجه في أمراض السرطان ومستقبل استخدام العلاج الخلوي في أمراض السرطان والعلاج الشخصي للسرطان واستخدام عقار إيماتينيب في العلاج الموجه ضد السرطان والاستخدامات السريرية للخلايا الجذعية السرطانية في إيصال التثبيط الجيني إلى الهدف واستخدام الأضداد المعدلة للمناعة في علاج السرطان واستخدام العلاج الخلوي لعلاج أعراض رفض الجسم للأنسجة المزروعة والاستخدامات السريرية للخلايا الجذعية الهيكلية في تجديد الأنسجة.