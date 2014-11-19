محمد بن راشد: الوقوف في وجه الإرهاب بنشر ثقافة المحبة والتسامح والسلام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة نشر ثقافة المحبة والتسامح والسلام في أوساط الشباب العربي والمسلم، حتى يتسنى الوقوف في وجه ظاهرة الإرهاب، الدخيلة على ديننا الإسلامي ومجتمعاتنا العربية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في دبي، مساء أمس، تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني، والوفد المرافق.

وقد استعرض سموه والضيف اللبناني، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، العلاقات الأخوية بين البلدين، ودور الجالية اللبنانية في الدولة، في مسيرة البناء والتطوير في شتى الميادين، إذ أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدور الأشقاء اللبنانيين المقيمين بين ظهرانينا، مثمناً سموه دور الرئيس تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني في تنمية علاقات التعاون، والتنسيق بين الجانبين، خاصة في القضايا الإقليمية.

وأعرب الرئيس تمام سلام عن تقديره البالغ وحكومته لمواقف دولة الإمارات الوطنية والإنسانية تجاه لبنان وشعبه، منوهاً بالرعاية الكريمة التي يحاط بها أبناء الجالية اللبنانية في الدولة، ومؤكداً أنهم يعيشون بعزة وكرامة واستقرار، في ظل التناغم الاجتماعي والثقافي الذي يتميز به مجتمع دولة الإمارات، دون تمييز بين الأعراف والثقافات في الحقوق والواجبات.

وتطرق الحديث بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسلام إلى قضايا الإرهاب والتطرف من بعض الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، إذ أكد سموه ورئيس الوزراء اللبناني ضرورة نشر ثقافة المحبة والتسامح والسلام في أوساط الشباب العربي والمسلم، حتى يتسنى الوقوف في وجه هذه الظاهرة الدخيلة على ديننا الإسلامي ومجتمعاتنا العربية.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبدالله بن محمد سعيد غباش وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، كما حضره حسن يوسف سعد سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة.