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“الصحة”: وفاة سيدة من المنيا نتيجة اصابتها بأنفلونزا الطيور

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“الصحة”: وفاة سيدة من المنيا نتيجة اصابتها بأنفلونزا الطيور “الصحة”: وفاة سيدة من المنيا نتيجة اصابتها بأنفلونزا الطيور

 

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة حالة اصابة بشرية بمرض انفلونزا الطيور “A/H5N1 “، والتي تم الاعلان عن إصابتها بالمرض أمس الاثنين.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن حالة الوفاة لسيدة تبلغ من العمر 30 عام. من بنى مزار بمحافظة المنيا ، كانت قد تعرضت لطيور مريضة “تربيه منزلية”.و كانت المتوفاة قد توجهت لتلقي العلاج بعد أن تأخرت حالتها بشدة.

وبلغ العدد الاجمالى للحالات بمرض انفلونزا الطيور 180 حالة اصابة منذ عام 2006 حتى الآن توفى منهم 66 حالة بنسبة وفاة 36.6% وهى تعد نسبة وفاة اقل مقارنة مع نسب الوفاة فى دول العالم الاخرى 55%.

وخلال عام 2014 ،حدث 7 اصابات بشرية توفى منهم ثلاث حالات ، علماً بأن معدلات الاصابة بالمرض خلال آخر عامين 2013 و 2014 اقل من معدلات الاصابة فى الفترة من عام 2006 وحتى نهاية 2012.

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