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متحدث ألماني: الإبقاء على 850 جنديا ألمانيا فقط في أفغانستان خلال العام المقبل

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متحدث ألماني: الإبقاء على 850 جنديا ألمانيا فقط في أفغانستان خلال العام المقبل متحدث ألماني: الإبقاء على 850 جنديا ألمانيا فقط في أفغانستان خلال العام المقبل

الجيش الألماني

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم الإبقاء على 850 جنديا فقط فى أفغانستان خلال العام القادم.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الانجليزية عن المتحدث قوله “إن هذه القوات الألمانية سوف تتولى مهمة تدريب قوات الجيش الأفغاني” مشيرا إلى أن ألمانيا سوف تواصل أيضاً الاضطلاع بالمسئولية عن البعثة الدولية فى شمال أفغانستان.

تجدر الإشارة إلى أن عدد القوات الألمانية التي كانت تعمل فى أفغانستان تحت قيادة حلف الناتو يقدر بنحو 3200 فرد، حيث تعتزم تخفيض هذا العدد إلى 850 فقط اعتبارا من شهر يناير المقبل.

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