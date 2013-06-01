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المصريين الأحرار ينظم وقفة أمام مسرح “سيد درويش” لإقالة وزير الثقافة

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المصريين الأحرار ينظم وقفة أمام مسرح “سيد درويش” لإقالة وزير الثقافة المصريين الأحرار ينظم وقفة أمام مسرح “سيد درويش” لإقالة وزير الثقافة

DSCF3202 نظم حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية والاشتراكيين الثوريين وقفة احتجاجية عصر اليوم أمام دار أوبر الإسكندرية”مسرح سيد درويش”، احتجاجًا على إنهاء وزير الثقافة انتداب الدكتورة إيناس عبد الدايم من عملها كرئيس دار الأوبرا المصرية، حيث حمل المشاركون لافتات كُتب عليها: “لا لأخونة وزارة الثقافة”، ” لا لأخونة الأوبرا”، “الأوبرا والثقافة خط أحمر”.

وصرحت مي محمود القيادية بحزب المصريين الأحرار أن حكومة الإخوان المسلمين تسعى إلى أخونة وزارة الثقافة وطمس الهوية المصرية، حيث أن وزير الثقافة قام بانتهاء انتداب إيناس عبد الدايم بعد ثلاثة أيام من تعيينه وزير للثقافة، فهو يسعى إلى تطبيق أجندة سياسية.

وأكدت مي أن هذه الوقفة تأتي بالتزامن مع وقفة ينظمها الحزب أمام دار الأوبرا المصرية، ويتضامن معها دار أوبرا باريس، مطالبة بإقالة وزير الثقافة وعودة إيناس عبد الدايم وجميع كوادر وزارة الثقافة إلى مناصبهم، حيث أن دار الأوبرا المصرية قد حققت نجاحات كبيرة في الفترة الماضية، وأصبح يتوالى عليها الفرق الموسيقية العالمية.

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