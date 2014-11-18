بالصور.. حريق 3 منازل فى قرية ببنى سويف

شب حريق هائل، بثلاثة منازل بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بنى سويف، نتيجة تطاير “شرر” من أحد الأفران المنزلية انتقلت قوات الحماية المدنية واللواء خالد سيد احمد الى موقع الحريق ونجحت سيارتين اطفاء السيطرة على الحريق ومنع امتدادة إلي باقى المنازل.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن بنى سويف، تلقى بلاغًا من اللواء زكريا أبوزينة مدير المباحث الجنائية يفيد نشوب حريق في منزل احمد جابر صميدة 45 سنة عامل زراعي، وامتد بفعل الرياح لمنزلين مجاورين ملك عبدالحميد عبدالحميد عبدالعال وصفوت عبدالحميد عبدالعال ويقيمان بجوار المنزل المحترق وانحصرت التلفيات فـي احتراق كمية من المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية. وتبين من التحريات أن يكون سبب الحريق تطاير الشرر من فرن بلدي ان صاحب المنزل كانت زوجته تقوم بصناعة الخبز البلدى داخل الفرن مما ادى الى اشتعال النيران وتطايرها الى الاسطح المجاورة الموجودة عليها.

وأمر المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف، بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وحصر التلفيات فى المنازل.