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بالفيديو.. هدية السيسي في عيد ميلاده أول فيديو لمشروع الدولفين المصري

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بالفيديو.. هدية السيسي في عيد ميلاده أول فيديو لمشروع الدولفين المصري بالفيديو.. هدية السيسي في عيد ميلاده أول فيديو لمشروع الدولفين المصري

انتهى فريق عمل مشروع “الدولفين المصري”، من وضع اللمسات الأخيرة للفيديو الخاص بالمشروع والذي سيقوم إلى نوع جديد من المشاريع وهي التجميلية التكنولوجية التي ستغير من شكل الكباري المصرية التي تمر من على نهر النيل الذي تعمد البعض تشويهه.

وقال المهندس عبدالله علي صاحب فكرة المشروع، لـ”أونا”، أنه جآري الانتهاء من الميزانية الخاصة بالمشروع والتي ستعرض على مؤسسة الرئاسة المصرية ومجلس الوزراء لبحث إمكانية تنفيذ المشروع بالعاصمة المصرية
> كما أكد أن المشروع سيكون انطلاقة قوية لعدة مشاريع يقوم بالتحضير لها تكون تجميلية ولكن ما يهابه هو الروتين الذي يمكن أن يفقد المشروع تنفيذه.

وأشار عبد الله، إلى أنه كان يحاول من فترة 3 سنوات أن يقوم بتنفيذ المشروع ولكن ظروف الدولة الاقتصادية كانت لا تسمح بعرضه ولكنه يرى الآن انه آن الأوان لتنفيذ تلك المشاريع التي لا تتكلف 3% من أرباحها وبذلك نكون قد قمنا بتنشيط السياحة والحالة الاقتصادية للدولة مع تجميل الكباري المصرية.

وتابع عبدالله: ” انا عايز اقابل الرئيس في اقرب فرصة لتنفيذ مشروعي اللى هيكون انطلاقة قوية لعدة مشروعات أقوم بالتفكير والتحضير لها .. وعايز موافقة الرئاسة والرئيس شخصياً على مشروعي لأني خايف من الروتين او من ترك المشروع في الادراج، لكني متفائل جداً بتنفيذ مشروعي وخاصة بعد أن أعجب به الملايين من المصريين على صفحات التواصل الاجتماعي “.

يذكر أن فكرة المشروع قائمة على الدعايا والاعلان بأسلوب مبتكر وجديد ويتمتع بالتأثير التكنولوجي كما يمكن أن يستغل المشروع لعدة وظائف وسيكون بمثابة رحلة لكل المصريين بكامل الفئات الاقتصادية .. وسيعلي من شكل العاصمة
> وأضاف صاحب المشروع : ” إن شاء الله هقوم بتنفيذ مشاريع أخرى للحصول على لقب – القاهرة أفضل عاصمة بالعالم – لاسترجاع قوة الدولة المصرية في الناحية التنموية الاقتصادية “

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أونا

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