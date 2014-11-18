في ذكرى ميلاده.. أحمد زكي الغائب الحاضر..!

كتب: مصطفى رضا

> لم يعلم المواطن زكي متولى عبدالرحمن بدوي الذى يتوفي بعد مولد طفله بعام واحد تقريبا، وتتزوج أمه زوجا آخر ويذهب الطفل لجده لكي يقوم بتربيته لكي يصبح محروما من الأب والأم، أن يصبح ابنه هكذا! أن يصبح الطفل هو ألمع النجوم التي ظهرت في تاريخ السينما المصرية، هو الفهد الأسمر، هو رئيس جمهورية السينما المصرية.. هو الذى لايكذب ولكنه يتجمل، هو عبدالناصر والسادات، وهو الذى لم يكن له اخ أو اخت، وهو الذى ولد فى مثل هذا اليوم، 18 من نوفمبر لعام 1949 فى مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ثم يلتحق بالمدرسة الابتدائية والإعدادية ثم يدخل المدرسة الصناعية، أحمد زكي أو فتى الشاشة الأسمر، وفى حفل المدرسة الذى كان هو يمثل فى إحدي عروضها المسرحية ، وقد كان تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة، وقابلوه، ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وأثناء دراسته بالمعهد، عمل في مسرحية هالوا شلبى، تخرج من المعهد عام 1973.

$الطفل الذى نتحدث عنه سرعان ماينضج ويصبح شاب بل و يصبح أيضا الأول على دفعته فى معهد الفنون المسرحية ، ليعمل في المسرح في أعمال ناجحة جماهيرياً مثل مدرسة المشاغبين ،أولادنا في لندن، العيال كبرت، وفى التليفزيون لمع في مسلسل الأيام وهو وهى، وأنا لا أكذب ولكنى أتجمل، ونهر الملح ،والرجل الذي فقد ذاكرته مرتين، عمل في العديد من الأفلام التي حصل منها على جوائز عديدة.

> وهو من الممثلين الذين يندمجون في الدور، فيأدونه بقوة مهما كانت مساحته أو أهميته، تعتبر أفلام له بمثابة محطات مهمة في التمثيل، ابتداء من عيون لا تنام ،والبرئ، والحب فوق هضبة الهرم، وأحلام هند وكاميليا، وناصر 56 ،وأرض الخوف، ليصبح الطفل هو النجم الأسمر مدير مدرسة التمقص فى السينما المصرية أحمد زكي، الذى وبجداره إستحق بجدارة لقب نجم الثمانينات، بل ونجم مستقبل السينما المصرية أيضاً.

أحمد زكي الذى لم يكن صعيديا يوما ولكن كثيرون مايظنون أنه صعيدي المنشأ أو الولاده، بسبب لون بشرته ولغته تزوج مرة واحده فقط من الممثلة الراحلة هالة فؤاد، وأنجب منها ابنه الوحيد هيثم الذى حاليا هو من أحد أبطال السينما والتليفزيون.

النمر الأسود كان قاموسا بل معجم كامل وموسوعه في الفن فهو من جعلنا نضحك فى الصورة لكي تصبح “حلوة” والذى جلعنا نحب فوق هضبة الهرم” ، وجعلنا نري الحب والشوق فىشفيقة ومتولي” وجعلنا نتناول معه العشاء فى “موعد على العشاء”، له جمله دائما نتذكرها فى أى كارثه نمر بها بسبب إهمالنا وهى جملته المشهورة فى مشهد ضد الحكومة عندما قال فى قاعة المحكمة “كلنا فاسدون لا أستثنى منا أحدا”.

الفنان الريفي لمس قلوب الناس وسط عاصفة من الضحك، كان هذا خلال المسرحية الأولى التي واجه الجمهور بها، وهي مسرحية مدرسة المشاغبين فى مشهد جمعه هو والزعيم عادل إمام والراحل سعيد صالح والطيب الأهوج يونس شلبي ليجعل الدمعة تتساقط وسط أعماق الضحك عندما قام بدور الطالب الفقير الجاد في مسرحية مدرسة المشاغبين الكوميدية الذي يتصدق عليه ناظر المدرسة بملابسه القديمة.

> وقد كان عام 1982، هو الانطلاقة الحقيقية لهذا الفنان الأسمر. أما في عام 1983، وخلافاً لكل التوقعات، فقد رأينا أحمد زكي منسحباً عن الأضواء والسينما بنسبة ملحوظة، ليعود في العام 1984 أكثر حيوية ونشاطاً، ومن العجيب أن هذا الشاب الريفي، البعيد الوسامة، جاء إلى عاصمة السينما العربية، مفتوناً برشدي أباظة، المعروف بوسامته، والوسامة أو الشكل الذي لا يتميز عن بقية الناس بالجمال والحلاوة مثل معظم فتيان الشاشة الحاليين والسابقين. فهو ليس في جمال حسين فهمي أو أنور وجدي مثلاً، ولكنه نموذج عادي لأشخاص عاديين يقابلهم المرء ويتعامل معهم كل يوم في الطريق.

يقول النجم الأسمر: جئت إلى القاهرة وأنا في العشرين : المعهد، الطموح والمعاناة والوسط الفني وصعوبة التجانس معه، عندما تكون قد قضيت حياتك في الزقازيق مع أناس بسطاء بلا عقد عظمة ولا هستيريا شهرة، ثم الأفلام والوعود والآلام والأحلام.. وفجأة، يوم عيد ميلادي الثلاثين، نظرت إلى السنين التي مرت وقلت : أنا سرقت.. نشلوا مني عشر سنين، عندما يكبر الواحد يتيماً تختلط الأشياء في نفسه.. الابتسامة بالحزن والحزن بالضحك والضحك بالدموع ! أنا إنسان سريع البكاء، لا أبتسم، لا أمزح.

> ويكتمل حديثه صحيح آخذ كتاب ليلة القدر لمصطفى أمين، أقرأ فيه وأبكي، أدخل إلى السينما وأجلس لأشاهد ميلودراما درجة ثالثة فأجد دموعي تسيل وأبكي، عندما أخرج من العرض وآخذ في تحليل الفيلم، قد أجده سخيفاً وأضحك من نفسي، لكني أمام المآسي أبكي بشكل غير طبيعي، أو ربما هذا هو الطبيعي، ومن لا يبكي هو في النهاية إنسان يحبس أحاسيسه ويكبتها. المثقفون يستعملون كلمة اكتئاب، ربما أنا مكتئب، أعتقد أنني شديد التشاؤم شديد التفاؤل.

أنزل إلى أعماق اليأس، وتحت أعثر على أشعة ساطعة للأمل. لدي صديق، عالم نفساني، ساعدني كثيراً (في السنوات الأخيرة) ويؤكد أن هذا كله يعود إلى الطفولة اليتيمة، أيام كان هناك ولد يود أن يحنو عليه أحد ويسأله ما بك. في العاشرة كنت وكأنني في العشرين، في العشرين شعرت بأنني في الأربعين.

> عشت دائماً أكبر من سني، وفجأة، يوم عيد ميلادي الثلاثين. أدركت أن طفولتي وشبابي نشلا.. حياتي ميلودراما كأنها من أفلام حسن الإمام، والدي توفي وأنا في السنة الأولى، أتى بي ولم يكن في الدنيا سوى هو وأنا، وهاهو يتركني ويموت. أمي كانت فلاحة صبية، لا يجوز أن تظل عزباء، فزوجوها وعاشت مع زوجها، وكبرت أنا في بيوت العائلة، بلا أخوة، ورأيت أمي للمرة الأولى وأنا في السابعة، ذات يوم جاءت إلى البيت امرأة حزينة جداً، ورأيتها تنظر اليّ بعينين حزينتين، ثم قبلتني دون أن تتكلم ورحلت، شعرت باحتواء غريب، هذه النظرة إلى الآن تصحبني، حتى اليوم عندما تنظر اليّ أمي فالنظرة الحزينة ذاتها تنظر، في السابعة من عمري أدركت أنني لا أعرف كلمة أب وأم، والى اليوم عندما تمر في حوار مسلسل أو فيلم كلمة بابا أو ماما، أشعر بحرج ويستعصي عليّ نطق الكلمة.

" frameborder="0">

على الشاشة، تألق أحمد زكي في شخصيات من الطبقة الفقيرة، البعيدة عن شخصية الأفندي التركي، وراح في كل مرة يقدم وجهاً أكثر صدقاً للمصري الأصيل، واحتفظ بميزة التعبير عن الإنسان ذي المرجع الشعبي، يفسر أحمد زكي ذلك القول : تغيرت السينما كثيراً عما كانت عليه وزادت الشخصيات تعقيداً.

السينما الواقعية اليوم ليست تلك التي تنزل فيها الكاميرا إلى الشارع فقط، بل أيضاً تلك التي تتحدث عن إنسان الحاضر بكل مشاكله وأفكاره ودواخله، كما يرى أحمد زكي بأن التركيبة الشخصية اختلفت باختلاف الأدوار التي أداها : صحيح لعبت دور صعلوك أو هامشي في أفلام أحلام هند وكاميليا وطائر على الطريق وكابوريا، لكن كل دور ذا شخصية مختلفة، شخصيات اليوم غالباً رمادية، ليست بيضاء وليست سوداء، ليست خيرة تماماً وليست شريرة تماماً، وما على الممثل سوى ملاحظة الحياة التي من حوله حتى يفهم أن عليه أن يجهد ويجتهد كثيراً في سبيل فهم هذه الحال.

والواقع أن أحمد زكي عرف كيف ينتقل من دور إلى آخر حتى لو لم تكن هناك قواسم أساسية مشتركة بينها. فهو الفلاح الساذج في فيلم البريء، ومقتنص الفرص الهائم على وجهه في فيلم أحلام هند وكاميليا، وإبن الحي الذي قد يهوى إنما يحجم.

وفي فيلم طائر على الطريق أصر على تعلم السباحة، عندما طلب منه المخرج محمد خان أن يستعين بالبديل في مشهد السباحة، باعتباره لا يعرف السباحة، خصوصاً عندما علم منه بأن التصوير سيبدأ بعد شهر ونصف. فقد اختفى حوالي أسبوعان، وعندما عاد قال لمحمد خان مازحاً : تحب أعدي المانش !! فرد عليه : إزاي ؟ قال : أنا عازمك على الغداء بجوار حمام السباحة بالنادي الأهلي. وأثناء جلوسهما هناك، ذهب أحمد زكي إلى غرفة الملابس، وارتدى المايوه.. ثم حيا المخرج خان، وقفز في حمام السباحة وقام بعبوره عدة مرات بحركات فنية.

وعندما خرج من الماء قال لمحمد خان : لقد ظللت أتدرب هنا 15 يوماً على يد المدرب، جسد شخصية الرئيس جمال عبد الناصر في فيلم ناصر56 وجسد السادات في فيلم ايام السادات هذا هو أحمد زكي، الفنان الذي يعاني ويتعذب كثيراً من أجل توصيل الفكرة والرؤية التمثيليلة من خلال شخصياته التي يؤديها، يهتم كثيراً بتفاصيل الوجه أثناء الأداء، لذلك فهو يكره التمثيل في الإذاعة، فكل شخصية يؤديها تستنطقه وتحفزه وتتحداه أن يظهر كل ما بداخله من أحاسيس، وهو كذلك يقبل التحدي وينجح كثيراً في ذلك.

> حصل على العديد من الجوائز عن فيلم “طائر على الطريق” في مهرجان القاهرة، وجائزة عن فيلم “امرأة واحدة لا تكفي” من مهرجان الإسكندرية عام 1989، وجائزة عن فيلم “كابوريا” من مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990، وفي الاحتفال بمئوية السينما العالمية عام 1996 اختار السينمائيون 6 أفلام قام ببطولتها أو شارك فيها الفنان أحمد ذكي، وذلك ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، عن أفلام “زوجة رجل مهم، والبريء، وأحلام هند وكاميليا، والحب فوق هضبة الهرم، وإسكندرية ليه، وأبناء الصمت.

> وأخر مشهد له فى مسيرتة الفنية كان فى الفيلم الذي يعتبر من أضخم الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية، من حيث الإعداد والميزانية، فى تجسيده لشخصية الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ فى فيلم “حليم” عام 2005، حيث استطاع أن يصور أكثر من 90% من الفيلم، ولكن عاودته الآلام بشدة بنهاية مراحل التصوير، ودخل المستشفى في حالة صحية حرجة، حيث انتشر السرطان في صدره والكبد والغدد اللمفاوية في البطن حتى توفى فى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 57 عامًا.

" frameborder="0">