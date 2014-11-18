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البرلمان الإسباني يصوت على الاعترف بالدولة الفلسطينية

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البرلمان الإسباني يصوت على الاعترف بالدولة الفلسطينية البرلمان الإسباني يصوت على الاعترف بالدولة الفلسطينية

البرلمان الأسباني

 

يعتزم نواب البرلمان الإسباني التصويت اليوم الثلاثاء، بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشارت صحيفة “الموندو” الإسبانية إلى أنه في حال تبني النواب الاسبان لهذه المبادرة فسيتم توجيه رسالة بالخصوص إلى تتضمن دعوة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أن هذه الوثيقة لا تحمل صفة الزامية، كما أن نص المقترح لا يتضمن مدة محددة لاعتراف الحكومة الاسبانية بالدولة الفلسطينية.

وترى عضو البرلمان ووزيرة الخارجية الإسبانية السابقة ترينيداد خيمينيث أن هذا الاعتراف “شكلي ورمزي”.

وسيبحث البرلمانيون الإسبان حوافز لاستئناف المفاوضات السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين المتوقفة منذ أبريل الماضي.

وكان تصويت مماثل حدث في بريطانيا، حيث أجرى مجلس العموم في 14 اكتوبر الماضي تصويتا ليس له قوة قانونية ملزمة لصالح “الاعتراف بدولة فلسطين على قدم المساواة مع دولة اسرائيل للمساعدة على التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات”، وصوت بنعم في مجلس العموم 274 نائبا، فيما صوت ضده 12 نائبا.

علاوة على ذلك ينوي البرلمان الفرنسي هو الآخر، التصويت على مشروع قرار مشابه في 28 نوفمبر الجاري.

وكان وزير الخارجية الفنلندي إركي توميويا اشار في إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكنه أن يسرع العملية السلمية في الشرق الأوسط، مضيفا أن بلاده ستتخذ بنفسها هذه الخطوة، معقبا بالقول “بمجرد أن تحين لذلك اللحظة المناسبة”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري أن عدة دول أوروبية أبلغت الولايات المتحدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين من جانب واحد، موضحة أنها “لن تنتظر إلى الأبد” استئناف مفاوضات السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

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أونا

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