ريال مدريد + ميكروسوفت = ثورة رقمية

(إفي): أعلنت شركة (ميكروسوفت) الأمريكية اليوم الثلاثاء اتفاقها مع ريال مدريد الإسباني لكي تصبح "شريكا تكنولوجيا استراتيجيا" للنادي حيث ستعمل على احداث ثورة رقمية.

ومن ضمن عناصر التجديد التي ستدخلها (ميكروسوفت) انشاء منصة رقمية للجماهير، بجانب استخدام اللاعبين والجهاز الفني لمنتجات الشركة وخدماتها.

واعتبر رئيس النادي، فلورنتينو بيريز اليوم أن الاتفاق الذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء في ملعب سانتياجو برنابيو يمثل "تحالفا استراتيجيا قويا في عملية التحول الرقمي للنادي عن طريق التكنولوجيا المبتكرة".

وقال العضو المنتدب لـ(مايكروسوفت) ساتيا ناديلا في رسالة بالفيديو "بموجب هذا التحالف، سيصبح ريال مدريد أكثر قربا من أنصاره بشكل جديد، واحداث تحول في أعماله عن طريق الإنترنت، كما سيساعد لاعبيه على التواصل والوصول لأبعد مدى عن طريق أجهزة وتطبيق وخدمات جديدة".

وتعمل الشركة الأمريكية على تطوير منصة رقمية يسهل الولوج إليها عن طريق الإنترنت أو الأجهزة المحمولة لزيادة علاقة الجماهير بالنادي.

وأشار فلورنتينو إلى أن هذه الأداة الجديدة ستكون ملتقى لـ"ملايين من عشاق ريال مدريد الذين يجمعهم حب لا يفهم حدود".

وسيمكن الولوج داخل هذه المنصة لمحتويات وخدمات رقمية بعضها بمقابل مادي، بما فيها المبارايات وخبرات تفاعلية وشراء التذاكر ومتابعة المباريات بشكل افتراضي والاطلاع على العروض والاتصال بجماهير للريال في دول مختلفة.

ومن المقرر أن تسري الاتفاقية، التي لم يتم الكشف عن قيمتها، لأربع سنوات قابلة للتجديد.