ضبط نجل عضو مجلس شعب سابق بحوزته 3 بنادق آلية بقنا‎

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم قنا، من ضبط صاحب محطة وقود ونجل عضو مجلس شعب سابق، من ضبط 3 بنادق آلية داخل منزلة بدائرة قسم قنا.

وكان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا، قد تلقى إشارة بضبط عدد من البنادق الآلية بمدينة قنا.

وكشفت تحريات الرائد حسن حافظ رئيس مباحث قسم قنا، قيام قوة أمنية بمباحث القسم بمداهمة منزل المدعو ” مصطفى. م . م ” 36 سنة صاحب محطة وقود ونجل عضو مجلس شعب سابق بعد ورود معلومات بالأتجار فى الأسلحة وعثر على عدد 3 بنادق ألية وعدد 3 خزينة.

وتبين من التحريات، أن المضبوطات بغرض الإتجار فتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.