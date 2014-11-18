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كيم كاردشيان في دبي هذا الأسبوع

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الثلاثاء 18-11-2014 14:18

بعد أن وصلت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian إلى أستراليا للترويج لعطرها الجديد Fleur Fatale، صرحت على صفحتها الخاصة بتويتر أن المحطات القادمة لها ستكون الهند ودبي وخلال أسبوع واحد.
وتتحضر Kim لزيارة الهند لأوّل مرة، على عكس دبي التي سبق لها أن زارتها، وذلك خلال الأسبوع المقبل كجزء من جولتها العالمية للترويج لعطرها الجديد .Fleur Fatale
Kim البالغة من العمر 34 عاماً، متواجدة حالياً في أستراليا للترويج للعطر الذي لاقى إقبالاً كبيراً من قبلِ مُحبّيها، مؤكدين أنه مثير ومميز.
وقد جاء ذلك بعد أيام من جلسة التصوير العارية التي قامت بها وأثارت ردود أفعال منتقدة كثيرة، ليظهر الآن أنها تندرج في إطار الترويج لعطرها الجديد.
يذكر أنه من المتوقع أيضاً أن تتواجد Kim Kardashian نهاية الأسبوع في أبوظبي في حفل اختتام الـ Formula One.

 

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