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أحمد حلمي ومنى زكي يعودان إلى مصر

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أحمد حلمي ومنى زكي يعودان إلى مصر أحمد حلمي ومنى زكي يعودان إلى مصر

الثلاثاء 18-11-2014 16:48

بعد رحلة علاجية، عاد الفنان أحمد حلمي إلى برفقة زوجته الفنانة منى زكي، بعد عدة شهور قضاها الاثنان في أمريكا، فحلمي استأصل ورم سرطاني في العمود الفقري، بينما عولجت منى من فيروس نادر في الدم بعد أن أنجبت نجلها "سليم"هناك.
وقد أعلن الفنان شريف منير عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" خبر عودة الزوجين، كما نشرت الفنانة فيفي عبده عبر "انستغرام" صورة لحلمي في الطائرة وهو عائداً إلى مصر وكتبت "وصل بالسلامة لمصر أم الدنيا الفنان الجميل اللي كلنا بنحبوا حبيب قلبي هو وأسرته وهو بخير الحمد لله دلوقتي بنحبك يا أحمد أنت ومنى وأسرتك أوي وعليكم خمسه مواه".

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