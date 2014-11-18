سوهاج تعلن حالة الطوارئ لمواجهة أمراض الشتاء وأنفلونزا الطيور

أعلن اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظة لمواجهة الإنفلونزا وأمراض الشتاء ولاسيما انفلونزا الطيور.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العال، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه لا توجد أي حالات إصابة بانفلونزا الطيور بسوهاج وأن المديرية اتخذت كافة الاجراءات الوقائية ورفعت درجة الاستعداد ولدينا غرفة عمليات بمديرية الصحة تعمل 24 ساعة ويتم الترصد لظهور اى حالات ومتوفر لدينا كافة الادوية بالمستشفيات.

كما أكد أيضا الدكتور أحمد البدرى، مدير مديرية الطب البيطرى بسوهاج ان المديرية تقوم بعمل المتابعة المستمرة على مربى الطيور فى المزارع والمنازل لتقضى عن اى حالات اشتباه انفلونزا الطيور ويتم اخذ عينات وارسالها الى المعمل البيطرى ومعرفة مدى ايجابيتها من سلبيتها وعليه يتم عمل اللازم من التطهير والتخلص من الطيور وارشاد المواطنين واخطار مديرية الصحة .

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة والرصد الفوري لأي حالات فور ظهورها أو الأشتباه بها والتعامل معها بكل حسم حرصا علي سلامة وصحة مواطني وأهالي سوهاج ولا تهاون مع أي تقصير .