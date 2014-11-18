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بالصور.. إنارة شعلة دورة الألعاب الإقليمية بأسوان

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بالصور.. إنارة شعلة دورة الألعاب الإقليمية بأسوان بالصور.. إنارة شعلة دورة الألعاب الإقليمية بأسوان

افتتح محافظ أسوان مصطفى يسرى “دورة الألعاب الإقليمية الثامنة للأولمبياد الخاص بالمعاقين” على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى ستقام تحت رعاية رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 2 إلى 11 ديسمبر القادم، وذلك وسط حضور شبابي مكثف من أندية المرأة والجوالة.

وقام محافظ أسوان بإيقاد شعلة دورة الألعاب من أمام المحافظة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أحمد السهم نائباً عن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، ورئيس جامعة أسوان الدكتور منصور كباش ووكيل وزارة الشباب والرياضة هانى رشدي.

وأكد وكيل الشباب والرياضة، على أن انطلاق شعلة الأولمبياد الخاص بالمعاقين من أسوان يعكس مكاناتها السياحية والرياضية والشبابية على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى بما تحتويه من مقومات متنوعة وبنية أساسية وخدمية.

موضحاً بأن شعلة الأولمبياد ستجوب المعالم السياحية بالمحافظة، وخاصة المعابد والسد العالى لتنطلق بعدها للمرور بباقى المحافظات حتى الأسبوع الأخير من نوفمبر الحالى بصحبة لجنة من الأولمبياد الخاص بالمعاقين.

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