بالصور.. "صبايا5" يجمع المطلقات والمتزوّجات والطالبات

تستمرّ في العاصمة اللبنانيّة بيروت عمليّات تصوير مسلسل "صبايا" بجزئه الخامس, بعد أن انضمت مؤخّراً إلى نجمات العمل الفنّانتان اللبنانيّتان، ستيفاني سالم, ونادين نجيم, إلى جانب السوريّتين هبة نور وليليا الأطرش اللتين تتابعان تصوير مشاهدهما, تحت إدارة المخرج الأردنيّ محمود الدوايمة.

وكانت كاتبة المسلسل نور شيشكلي قد وعدت الجمهور بأن يتضمّن العمل قصص عائلات عربيّة من مختلف الطبقات الاجتماعيّة، ويسلّط الضوء على مشاكلها، وتفاصيل حياتها اليوميّة، من دون أن يقتصر كما العام الماضي على عناوين عريضة لكلّ حلقة مختلفة عن الحلقة التي تليها. وسيتكلّم العمل عن نساء مطلّقات, متزوّجات وصبايا يدرسن ويعملن، لم يعد يجمعهنّ منزل واحد.

وتجسّد الفنانة السورية هبة نور دور "ديانا"، وهي إحدى الشخصيّات الرئيسيّة في العمل, وكانت شاركت في الأجزاء السابقة كضيفة شرف.

ويُعتبر مسلسل "صبايا" العمل السادس لهبة على خارطة دراما رمضان 2013.

أمّا الفنّانة ليليا الأطرش فتُجسّد دور "نغم"، الفتاة التي تلتقي بحبّها القديم منذ أيّام الطفولة، بعد 19 عاماً, وتعيش على إثر ذلك سلسلة من المصادفات والأحداث الشيّقة، فيما يلعب الفنّان السوريّ معتصم النهار دور "أسامة"، وهو شاب سوريّ انتقل إلى لبنان مع بداية الأحداث في سوريا، ويملك محلّ حلويات، وهو متزوّج وأب لابنة، وتعتري علاقته بزوجته حالة من الاضطراب.

وفي سياق آخر, تؤدّي عارضة الأزياء اللبنانيّة ستيفاني سالم دور "كارلا". كذلك من المفترض أن تنضم إلى العمل خلال الأيّام القليلة المقبلة فنّانات من مصر والخليج، مثل الفنّانة مريم الحسين.

أمّا نجمة "صبايا" جيني إسبر، والتي اشتهرت بدور "ميديا" منذ الجزء الأوّل، فسيطرأ على حياتها تغيُّرٌ جذريّ في الجزء الجديد، برغم أنّها لن تتخلّى عن طموحها ونجوميّتها وبحثها عن الشهرة والأضواء وخوضها تجربة جديدة في سبيل ذلك، بعد أن خاضت تجربة التمثيل والغناء والتقديم والإعلانات.