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حزب الوفد ينظم وقفة احتجاجية حاشدة أمام سفارة قطر

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حزب الوفد ينظم وقفة احتجاجية حاشدة أمام سفارة قطر حزب الوفد ينظم وقفة احتجاجية حاشدة أمام سفارة قطر

حزب الوفد

نظم حزب الوفد مساء اليوم الثلاثاء وقفة إحتجاجية أمام سفارة قطر وذلك احتجاجا على استمرار قطر فى التدخل السافر فى شئون الداخلية وتمويل العمليات الإرهابية واستمرار قناة الجزيرة فى بث اﻷكاذيب وأعمال التحريض ضد البلاد وإيواء عدد من الارهابيين المنتمين لجماعة الاخوان الارهابية والتنظيمات الارهابية الاخرى التى تساند الاخوان.
> وشارك فى الوقفة عدد من قيادات الوفد ولجان الوفد بالقاهرة والمحافظات ولجان الشباب والمرأة بحزب الوفد ونواب الوفد وتضمنت الوقفة تأييد موقف الجيش والشرطة ضد الإرهاب ورفض دعم قطر للأعمال الإرهابية والمطالبة بتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة الذين تأويهم قطر.
> كما طالبت الوقفة بفرض عزلة دولية على الدبلوماسية القطرية وفضح الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب ، وشارك فى الوقفة الفنان طارق النهرى الذى القى كلمه ضد الإرهاب وهتف مع الحاضرين ” تحيا مصر تحيا مصر”.

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