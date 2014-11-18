وزير الداخلية اللبناني يحذر من خطورة الوضع الأمني المقبل على بلاده

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “الوضع الأمني المقبل على لبنان أعظم من كل حرائق المنطقة”، معتبرًا أنه “كان يستحيل على لبنان إجراء الانتخابات النيابية”.

وقال المشنوق في حديث إلى قناة “سكاي نيوز” أضاف: “إنه في ظل الظروف الأمنية التي نعرفها جميعاً وبوجود تيارات تكفيرية وإرهابية وسيارات مفخخة طالت مناطق عدة في لبنان، وفي بيروت تحديدا، كيف يمكن إقامة تجمع انتخابي من عشرة آلاف شخص؟ فمن يحميه؟ وسيكون التجمع على مدى أيام وليال وفي كل المناطق، وليس تجمعا واحدا في منطقة واحدة”.

وردا على سؤال حول التمديد لمجلس النواب: قال “قبل انتمائي السياسي لتيار المستقبل، فأنا الآن في موقع وزير الداخلية..وبالتالي، كان لي رأي معلن منذ أشهر وليس منذ الآن، وليس من ضمن الصراع السياسي الدائر الآن، أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل إجراء انتخابات نيابية في هذه الظروف لأسباب عدة، فموعدها المقرر كان في الشهر الجاري، ولا يمكن للبنان أن يجريها في ظل هذا الانقسام الكبير والخطير تجاه ما يحدث في سوريا وفي المنطقة”.

وتابع: “هناك مخاطر أمنية كبرى قادمة أكثر وأكثر على المنطقة ولبنان، ربما من الآن وحتى سنة، والدليل ما حدث في الموصل بالعراق.

> لقد قلت كلاما قبل الموصل، عندما تحدثت عن الأسباب الأمنية، وقلت لا يجوز إجراء الانتخابات في موعدها ولم يكن هناك (داعش) ولم تكن صورة ذبح الناس موجودة على التلفزيونات”.

وأضاف : “لماذا اللف والدوران حول الموضوع؟ كل الانتخابات في العالم العربي كانت وستبقى ربما لفترة طويلة تجري على قاعدة العصبية القبلية”.

> وتابع قائلا: “المسألة في لبنان ليست حدودية فقط، بل ترتبط بمدى تأثير الصراع في العراق على الجمهور اللبناني وتفكيره وعقله.. إن لبنان وسوريا والعراق في هذا المعنى بلاد منفتحة على بعضها بنسبة مقدرتها على افتعال المشاكل، وليس على وضع الحلول”.

وأضاف : في لبنان تنظيمات تعتبر ما يجري في سوريا مسألة وجودية بالنسبة إليها، وتعتبر ما يجري في العراق مسألة بالنسبة إليها مثل الحياة والموت.

وعن تنازل النائب العماد ميشال عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عن ترشحهما للرئاسة، قال: “أعتقد أن كلاهما لن يكونا رئيسا لا الآن ولا بعد الآن، وهما يعلمان ذلك جيدا جيدا جيدا، فهذه مرحلة مضت”.

وعما إذا كان “حزب الله” يحمي لبنان من “داعش”، قال: “كلا، من يحمي لبنان من (داعش) الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وعندما نصل إلى وقت يحمي فيه حزب الله لبنان من داعش” نكون نستدرج تطرفين متقابلين. إذا، من يواجه داعش الدولة اللبنانية بمفهومها الشامل”.

وأضاف: عندما يصبح “حزب الله” هو المسؤول عن مواجهة داعش ندخل عندها المحظور، لأن هناك مذهبا يقاتل مذهبا آخر، وتطرفا يواجه تطرفا آخر، فالتطرف لا يمكن أن يواجه تطرفا آخر وينجح، فهذا يؤدي إلى الدمار ولا يحقق أي نتيجة.