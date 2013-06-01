هل تزوّجت فعلاً الفنانة الطفلة منّة عرفة؟

أثارت إحدى الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الطفلة منّة عرفة، جدلا كبيراً إذ ظهرت وهي ترتدي فستان زفاف جريء، وتضع على وجهها مساحيق التجميل، وهو ما اعتبره البعض قتل للطفولة، خصوصاً أنّ الأطفال مرتبطون بها بشكل كبير بعد ظهورها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية ترقص وتغني.

وتعليقاً على الجدل الذي أثير حول هذه الصورة، قالت والدة منّة في تصريحات خاصة لـ "سيدتي نت"، إنها غاضبة للغاية ممن تداولوا هذه الصورة على "فيس بوك" و"تويتر" بهذا الشكل السخيف، وتساءلت "كيف يروّج البعض أنّ منّة تزوجت هي في هذه السن الصغيرة؟".

وأضافت قائلة إنّ هذه الصورة التقطت في إحدى حفلات التخرج في مدرستها العام الماضي، فارتدت فستان زفاف هي وعدد من زميلاتها، لكن لأن منّة هي المشهورة بينهن، استغلها البعض وقام بنشرها مع أسخف التعليقات.