أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل تزوّجت فعلاً الفنانة الطفلة منّة عرفة؟

Google+ Print
هل تزوّجت فعلاً الفنانة الطفلة منّة عرفة؟ هل تزوّجت فعلاً الفنانة الطفلة منّة عرفة؟

أثارت إحدى الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الطفلة منّة عرفة، جدلا كبيراً إذ ظهرت وهي ترتدي فستان زفاف جريء، وتضع على وجهها مساحيق التجميل، وهو ما اعتبره البعض قتل للطفولة، خصوصاً أنّ الأطفال مرتبطون بها بشكل كبير بعد ظهورها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية ترقص وتغني.
وتعليقاً على الجدل الذي أثير حول هذه الصورة، قالت والدة منّة في تصريحات خاصة لـ "سيدتي نت"، إنها غاضبة للغاية ممن تداولوا هذه الصورة على "فيس بوك" و"تويتر" بهذا الشكل السخيف، وتساءلت "كيف يروّج البعض أنّ منّة تزوجت هي في هذه السن الصغيرة؟".
وأضافت قائلة إنّ هذه الصورة التقطت في إحدى حفلات التخرج في مدرستها العام الماضي، فارتدت فستان زفاف هي وعدد من زميلاتها، لكن لأن منّة هي المشهورة بينهن، استغلها البعض وقام بنشرها مع أسخف التعليقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي