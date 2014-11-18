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الكشف عن تميمة ' يورو 2016 '

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الكشف عن تميمة ' يورو 2016 ' الكشف عن تميمة ' يورو 2016 '

(إفي): كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم عن تميمة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي ستحتضنها فرنسا وهو عبارة عن طفل يرتدي ملابس بألوان العلم الفرنسي: الأزرق والأبيض والأحمر.

ودعا (ويفا) الجماهير لاختيار إسم التميمة من بي ثلاثة اختيارات هي (سوبر فيكتور) و(دريبلو) و(جوليكس).

ويمكن للراغبين في عملية اختيار الإسم التصويت عن طريق موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى منتصف ليل 26 نوفمبر الجاري.

وسيتم الكشف عن الاسم النهائي للتميمة، التي صممها استوديو (جروب زيبرا) في الثلاثين من الشهر الجاري.

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