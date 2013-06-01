رواد النقد والسيناريو في "لقاء الثلاثاء" بجمعية كتاب ونقاد السينما

كتب : محمد عبدالجليل منذ 11 دقيقة

تبدأ الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، نشاطها الثقافي الجديد يوم 11 يونيو 2013 بصالون أسبوعي بعنوان "لقاء الثلاثاء"، وهو عبارة عن شهادات لرواد ورموز النقد السينمائي وكتاب السيناريو من أعضاء الجمعية، يتناولوا فيه علاقتهم وذكرياتهم مع الجمعية.

ويشرف على "لقاء الثلاثاء" السيناريست نادر خليفة، عضو مجلس الإدارة، ويستضيف أسبوعيا واحدا من كبار النقاد وكتاب السيناريو ليحكي تجربته وعلاقته بالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وسوف يتم جمع هذه الشهادات في كتاب يتم إصداره خلال الاحتفال الذي تقيمه الجمعية يوم 28 أكتوبر 2013، وهو اليوم الذي يوافق مرور 40 عاما على إنشاء الجمعية.

ومن من أبرز الكتاب والنقاد الذين يدلون بشاهدتهم، أحمد الحضري وممدوح الليثي ودكتور صبحي شفيق، ودكتور رفيق الصبان ومحمد صالح ولويس جريس ووحيد حامد ومحمود أبوزيد ومحفوظ عبد الرحمن، وفيصل ندا وفوزي سليمان ومصطفى الضمراني ورؤف توفيق وكرم النجار ويعقوب وهبي ومحمود سامي عطاالله.