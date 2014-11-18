بالصور.. محافظ أسوان يدشن حملة شارك لنظافة مكانك بمشاركة 300 طالب وطالبة

دشن اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان من أمام مبنى المحافظة، حملة شارك لنظافة مكانك بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من جامعة أسوان.

بدأت فعاليات الحملة بترديد النشيد الوطنى وذلك بحضور أساتذة وعمداء الكليات ورئيس مدينة أسوان ومديرى التربية والتعليم والشباب والرياضة والبيئة والصحة.

وأشاد المحافظ بمبادرة شباب الجامعة للمشاركة فى نظافة مدينتهم وهو الذي يؤكد على أن شباب مصر والجامعات بخير لحرصه على نظافة وبناء وتنمية بلدهم والحفاظ على مقدرات الوطن والممتلكات العامة لعودة الوجه الحضارى لها بدلاً من اتباع شعارات التخريب والهدم والحرق.

وأشار المحافظ، إلي أن هذه رسالة لكل شاب وفتاة بأن مصر فى المرحلة الحالية تحتاج لسواعدهم وافكارهم ومبادرتهم البناءة بعيداً عن السلبية واللامبالاة والعنف لأنهم سيقودون المسيرة لبناء دولة مدنية قادرة على تخطى تحديات العصر.

وأعرب منصور كباش، عن سعادته بمشاركة طلاب جامعة أسوان في تلك المبادرة حيث يأكد ذلك علي المشاركة، المجتمعية في المحافظة علي وجه أسوان الحضاري و أن أسوان سيكون لها وضع​ ​أفضل وسترجع لسابق عهدها عروس الصعيد، لافتاً إلي أن الشباب هي ثروة​ ​مصر الحقيقية وأن تلك المبادرات لابد وأن تتكرر وتمتد إلي أماكن عديدة

> بالمحافظة، وعقب إنتهاء مراسم تدشين الحملة بدأت فرق العمل المكونة من شباب الجامعة فى مظاهرة حب لمصر للتوزيع على مواقع العمل بميدان الشهداء وبعض المناطق السكنية المجاورة حيث شملت الحملة العاملين بمشروع النظافة التابع للمحافظة مدعمين بمعدات وسيارات رفع القمامة، و التراكمات والمخلفات مع القيام بأعمال الدهانات للبلدورات، وأيضاً أعمال التشجير لإطفاء اللمسة الجمالية على شوارع وميادين المدينة السياحية إستعداداً للموسم السياح.