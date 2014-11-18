تأجيل محاكمة 38 قياديا إخوانيا بتهمة التحريض على العنف بالسويس لجلسة 14 فبراير

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات السويس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد ، وعضوية المستشارين عماد أبو الحسن عبد اللاه، ومحمد أحمد سنان ،بسكرتارية مصطفي عبد السلام ومحمد سليمان تأجيل القضية رقم 985 جنايات فيصل المتهم فيها 38من قيادات الأخوان بالتحريض على العنف إلى 14 فبراير القادم .

وطالبت المحكمة، بضبط وإحضار المتهمين، حيث حضر 14 متهما وهناك 24 آخرون هاربون وهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا أخري بالاضافة إلى قضية اليوم.

ويواجة المتهمون، تهم التجمهر واستعراض القوة، والقيام باعمال عنف واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة، ومشاركة عناصر الارهابية فى التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة واحزار اسلحة نارية بقصد استعمالها فى الاخلال بنظام الأمن.

وكانت قوات الشرطة بالسويس بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى فى المحافظة، ألقت القبض بعض المتهمين فى القضية فى الفترة الماضية خلال مشاركتهم فى مسيرات الجماعة الارهابية التى تستهدف ترويع المواطنين.