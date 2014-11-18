نفاد تذاكر حفل “مشروع ليلى” المقام بالجامعة الأمريكية الجمعة المقبل

أكدت إدارة الجامعة الأمريكية اليوم الثلاثاء عن نفاد التذاكر الخاصة بحفل فرقة الروك اللبنانية ”مشروع ليلى”.، المقرر إقامته يوم الجمعه 21 نوفمبر فى السادسة مسائا بمقر ها بالتجمع الخامس.

يذكر ان”مشروع ليلى” فرقة موسيقى روك بديل عربية مكونة من خمسة أعضاء. و تشكلت في بيروت عام 2008 أثناء ورشة عمل موسيقية في الجامعة الأميركية .و وتسبب أغانِ الفرقة الكثير من الضجة بسبب مواضيعها

وأصدرت الفرقة ألبومها الأول عام 2009 بأسم “مشروع ليلى” ويضم 9 أغاني أبرزها “فساتين”، “رقصة ليلى” و “شم الياسمين”. في فبراير 2011 أصدرت الفرقة أغنية “غداً يوم أفضل” وهي نسخة عربية لأغنية (Clint Eastwood) إهداء إلى جيل الثورة

.وفى عام 2011 أصدرت الفرقة ألبومها الذي أطلق عليه إسم “الحلّ رومانسي” وهو يضم 5 أغاني .و فى عام 2013 طرحت ألبومها “رقصوك “.وأحيت الفرقة حفلات بمختلف دول الوطن العربي كان أبرزها حفلة على مسرح الجنينة فى حديقة الأزهر .