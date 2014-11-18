NARS في خدمة جمال ملؤه الجرأة

أُطلِقت NARS في الأسواق عام 1994 مع ابتكار خبير المكياج المرموق فرنسوا نارس 12 قلم أحمر شفاه غني بالصبغات في عبوّات ناعمة الملمس لا مثيل لها، وعرضها في متاجر Barneys New York. منذ ذلك الحين، راحت الماركة تنمو وتتوسّع مقدّمة تشكيلة متنوّعة من 600 مستحضر تضمّ طيفاً كاملاً من ألوان المكياج المجارية لصيحات الموضة وتلك الكلاسيكيّة، إضافة إلى خافيات العيوب المتطوّرة ومستحضرات العناية بالبشرة الثورية وأدوات المكياج الاحترافية.

وعلى مرّ الزمان، اكتسبت NARS شهرة واسعة عبر إطلاقها مستحضرات كلاسيكيّة بصياغة عصريّة، محدثةً ثورة في عالم مستحضرات التجميل مع أسماء ألوان جريئة ومنتجات احترافية تُقدّم للنساء في كافّة أنحاء العالم. أمّا مقاربة فرانسوا نارس الجريئة بكلّ معنى الكلمة والمتمثّلة في تسخير الإمكانيات اللامتناهية للتعبير من خلال المكياج، فقد مكّنت النساء من اكتشاف الأوجه المختلفة لشخصياتهنّ من خلال اللون والقوام.

وقد شكّلت هذه الفلسفة الرائدة ركيزة أيضاً لابتكار مستحضرات لا تُحصى ولا تعدّ، بما فيها The Multiple، قلم المكياج المتعدّد الاستعمالات للعيون وللخدود والشفاه، إلى جانب لون زهري دراقي بلمسة ذهبيّة برّاقة حمل اسم Orgasm وبدأ كبودرة تحمير ليصبح لاحقاً تشكيلة كاملة من مستحضرات تُعزّز حمرة الخدود والعيون والشفاه والأظافر والجسم.

منذ العام 1996، عمد فرانسوا نارس إلى تصوير كافّة حملات NARS الإعلانية بأسلوبه المميّز والمتّسم بخيال لا يعرف قيوداً وبتفرّد فذّ وإلمام واسع. وبذلك، تخّطى حدود التعريف التقليدي للجمال في هذا القطاع، متعاوناً مع العديد من أكثر النساء تميّزاً وشهرةً في العالم ليبعث الحياة في رؤيته الفريدة للماركة.

"تمتّعي بالجرأة في كلّ شيء، وبالأخص لدى اختيار لون أحمر الشفاه لأنّه يمنحك التحرّر والبهجة والقوّة."

– فرانسوا نارس.

أطلق مؤسّس NARS ومديرها الإبداعي فرانسوا نارس الماركة التي حملت اسمه مع مجموعة من 12 قلم أحمر شفاه بألوان لا تُنتسى. أمّا الآن، وبمناسبة عيدها العشرين، تشيد NARS ببداياتها والنجاح الكبير الذي حقّقته بعدئذ من خلال مجموعة أقلام أحمر شفاه جذّابة للغاية بملمسها وقوامها بحيث تمنحك شعوراً بالجرأة إلى أقصى الحدود. نقدّم إليك مجموعة أقلام أحمر الشفاه Audacious التي تضمّ أقلاماً تمتاز بألوان حادّة ومشبّعة للغاية بحيث يكفي وضع طبقة واحدة منها لتحصلي على إطلالة فائقة النعومة والرقّة وغير لماعة.