MIRACLE GEL يضيء أظافرك بعلم الإمارات

نظام الجل الثوري الجديد لطلاء الأظافر من دون الحاجة إلى ضوء LED

إليك جديدنا: مزيج بين اللون والعلم

ما ماهيته: هو أوّل طلاء أظافر يجمع بين اللون النقي والجل بالتكنولوجيا المتطوّرة ليمنحك نتائج شبيهة بتلك التي تحصلين عليها في صالونات التجميل... حصريّاً من "سالي هانسن" Sally Hansen. هل ترغبين في الحصول على أظافر بإطلالة جل لماعة ومتوهجة من دون عناء استخدام أضواء LED وهدر الوقت لإزالته ودفع مبالغ باهظة للتزيّن به؟ ستدخل اليوم الماركة الرائدة في ابتكار طلاءات الأظافر "سالي هانسن" Sally Hansen التاريخ مع تطوير طريقة جديدة تماماً تتمحور حول طلاءات الأظافر التي تدوم طويلاً. فابتكار "ميراكيل جل" Miracle Gel الجديد الحاصل على براءة اختراع، هو أوّل نظام طلاء أظافر من نوعه يزاوج بين اللون والجل ليضفي على أظافرك إطلالةً لماعة تدوم ۱٤ يوماً بخطوتَيْن سهلتَيْن فحسب. ضعي ببساطة طبقتَيْن من طلاء الأظافر "ميراكيل جل" Miracle Gel ومن ثمّ الطلاء النهائي الشفاف "ميراكيل جل" Miracle Gel، للتمتع بإطلالة الأظافر الأكثر ملاءمةً على الإطلاق.

التكنولوجيا: يحتوي طلاء الأظافر "ميراكيل جل" Miracle Gel على تكنولوجيا "تيوب" Tube الحاصلة على براءة اختراع. وهذا ما يسمح بتفعيل أداء المكوّنات النشطة والمواد التي تعتني بأظافرك بصورة مستمرة في طبقة طلاء الأظافر الجل. وهكذا سيطول أمد هذه الطبقة وتحصلين على إطلالة أظافر لماعة وجميلة لفترة طويلة. إلى ذلك، تحتوي التركيبتان المتطوّرتان لطلاء الأظافر والطلاء النهائي الشفاف على الأوليغومر. كما أنّ الطلاء النهائي الشفاف يمتاز أيضاً ببادئ ضوئي. بالتالي، يتداخل هذا البادئ الضوئي مع الأوليغومر في طلاء الأظافر، ما يجفف التركيبة من دون الحاجة إلى ضوء LED /الأشعة فوق البنفسجية. وعندما يجف الطلاء مع الوقت، يدوم أكثر بفضل الصلابة المتزايدة للطبقة المتكوّنة. لذا، ليس من الضروري بعد الآن تعزيز صلابة الطلاء من خلال ضوء LED/الأشعة فوق البنفسجية، بل عبر الضوء الطبيعي فحسب. وعندما تصبحين مستعدّةً لتغيير إطلالتك، لا تحتاجين سوى إلى مزيلٍ لطلاء الأظافر قائم على الأسيتون أو خال من الأسيتون حتّى لإزالة طلاء "ميراكيل جل" Miracle Gel، من دون أن تُضطري لنقع أظافرك أو تغليفها أو فركها أو بردها.

الألوان: يتوفر طلاء "ميراكيل جل" Miracle Gel الثوري بـ 47 لوناً جديداً ومجارياً للموضة، ما يضمن لك إطلالات أظافر جديدة تماماً. فاليوم، لا تتبع صيحات الألوان الرائجة أي قواعد محدّدة، بل هي تضع قواعدها الخاصة. ولا تقف أي حدود بوجه إطلالات الأظافر الأكثر لفتاً للنظر سواء للنهار أو الليل، للصيف أو الشتاء. فهي تجسّد جمالاً كلاسيكياً يمنح المرأة ثقةً مبهجة ومفعمةً بالحيوية. لذا، لا تتردّدي في الاستمتاع بباقة ألوان "ميراكيل جل" Miracle Gel التي تجمّل كافة درجات البشرة من خلال فئات الألوان النابضة بالحياة.

مجموعات الألوان: "فلولسلي نود" Flawlessly Nude: خمسة ألوان نقية تشبه درجات لون البشرة الطبيعية للتنعّم بإطلالة أظافر لمّاعة وبسيطة تضفي الطول على الأظافر.

"لوف بينك" Love Pink: سبعة ألوان زهرية تمنحك إطلالةً مثاليةً ولافتة للنظر تشعّ أناقة وثقة.

"ستريت باستلز" Street Pastels: تزاوج هذه المجموعة بين الألوان الناعمة والجريئة، وهي تفيض أنوثةً من خلال سبعة ألوان فاتحة للغاية.

"رانواي شوك" Runway Shock: سبعة ألوان زاهية فاقعة ومرحة، تُضفي السحر على أظافرك بدرجات جريئة لافتة للنظر.

"دايلي ديلايتس" Daily Delights: هي سبعة ألوان رائعة وبالغة الأنوثة تمنح أظافرك إطلالةً ناعمةً وفاتحة.

"ماد مود" Mad Mod: سبعة ألوان مستوحاة من صيحة الريترو لتسليط الضوء على الثقة الكبيرة بالنفس التي تتمتّعين بها، بإطلالةٍ تحاكي طابع السبعينيات المكتنز بالحياة.

"فايرد أب ميتالكس" Fired Up Metallics: سبعة درجات مشبّعة للغاية ومتعدّدة الألوان تؤلف تشكيلة تلمع ببريقٍ متقدّ وزاه.

طريقة الإستعمال: خضّي القارورة بلطف وضعي طبقتَيْن من طلاء الأظافر "ميراكيل جل" Miracle Gel. ومن ثمّ ضعي الطلاء النهائي الشفاف "ميراكيل جل" Miracle Gel لتجفيفها. لن تحتاجي أبداً إلى أي طلاء أساس.