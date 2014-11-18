ثلاث طرق تخلصك من اسمرار الإبط

نتيجة إزالة الشعر بشكل خاطئ أو استخدم مزيلات العرق التجارية غير الجيدة قد تلاحظين اسمرار منطقة تحت الإبط، وعلى الرغم من كثرة المقالات التي تتحدث عن طرق التغلب على هذا الاسمرار، إلا أنها طرق بعيدة عن الأسلوب العلمي الحديث.

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إليك أفضل طرق "سيِّدتي نت" للتخلص من اسمرار الإبط نهائياً بحسب نصائح الخبراء العلمية الذين أكدوا على ضرورة اتباع 3 طرق أساسية بالترتيب، وهي:

أولاً: التقشير

يعتبر التقشير من أهم العوامل التي تساهم في إزالة الجلد الميت الذي يسبب اسمرار البشرة، ومن أسهل طرق التقشير المتوفرة في كل منزل السكر، فقط قومي بمزج ملعقة من السكر مع ملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من العسل، وافركيهم على بشرتك بمنشفة خشنة وبحركات دائرية أثناء الاستحمام، وعليك القيام بتكرار هذا التقشير مرتين أسبوعياً على الأقل.

ثانياً: الحليب

هناك العديد من الماسكات التي تعمل على إزالة الجلد الميت وتفتيح البشرة في آن واحد، ومن أهم هذه الماسكات ماسك الحليب، فالحليب يحتوي على العديد من الفيتامينات والأحماض الدهنية التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل تدريجي، كل ما عليك فعله هو أن تقومي بمزج ملعقتين من الحليب مع ملعقة من اللبن الرائب وملعقة من الدقيق، وضعي المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم اغسليه بالماء البارد، فهذا الخليط سيخلصك من الجلد الميت، ويعطيك أفضل النتائج في تفتيح البشرة.

ثالثاً: الترطيب

يعتبر الترطيب من الخطوات المكملة لخطوات تفتيح البشرة، فطالما بشرتك رطبة فهي بعيدة عن الجفاف المسبب للاسمرار، لذا عليك سيدتي ترطيب هذه المنطقة جيداً مرتين في الأسبوع على الأقل باستخدام كريمات مرطبة طبيعية، ولعل من أفضلها الالوفيرا أو الزيوت التقليدية الأخرى كزيت الزيتون وزيت اللوز.

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