ديانا حداد تعود لتبرز جمال المرأة من دون مكياج

ديانا حداد نجمة عربية محبوبة، ينتظرها جمهورها لمتابعة إطلالاتها، التي تتميّز بقدرتها على التقرّب من الناس بمظهر طبيعي. وقد بدأت ديانا مؤخراً تنشر صورها من دون مكياج، في ظلّ احتلال الصور المصطنعة مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك كي تكون جزءاً من موضة النجمات اللواتي يبحثن عن التميّز بصور عفويّة، تجعلهنّ أقرب إلى جماهيرهنّ.

إليك صور ديانا حداد من دون مكياج، وخطوات تأسيس البشرة الحنطية لإطلالة طبيعية.

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- تأسيس البشرة الحنطية على غرار ديانا حداد:

تتميّز ديانا حداد بالبشرة الحنطية. وتعتبر هذه الدرجة من اللون الأسمر من أسهل الألوان، إذ يمكن توحيد لونها بسرعة، باختيار كريم الأساس المناسب. ننصحك بتجربة كريم الأساس على عنقك، لا على وجهك، الذي يتعرّض لأشعة الشمس، ويختلف لونه من فترة إلى أخرى. وهنا يُمكنك الاختيار بين الأصفر الذهبي أو البرونزي، بشرط أن يكون مطابقاً تماماً للون بشرتك.

بعد اختيار الأساس، تكون الخطوة الثانية للبشرة الحنطية بالكونسيلر المناسب، خصوصاً أنّ أغلبيّة الحنطيّات لديهنّ مشكلات في المنطقة المحيطة بالعين، أو يُعانين من الدوائر السوداء، فيكون الكونسيلر هو المنقذ الوحيد. ننصحك بـ:

كونسيلر "أنتي سيرن" Anti-Cernes من "إيف سان لوران" Yves Saint-Laurent.

أمّا بالنسبة إلى بودرة الخدود، فهي أساسيّة لرفع الوجنتين. ويُمكن اختيار الدرجات الزهريّة الداكنة أو حتى البرونزية.

وبهذه الخطوات البسيطة، يمكنك إخفاء عيوب وجهك، والحصول على إطلالة طبيعيّة إلى درجة أنك تبدين لا تضعين المكياج.

تتميّز ديانا حداد بالعيون العسلية. وهي تدرك كيفية إبرازها بالمكياج، عبر اختيار الألوان الترابية، التي تُشرق نظرتها، إضافة إلى الطريقة الدخانية باللون الأسود، التي تميّز جمال ديانا حداد العربي. لكنّها مؤخّراً ظهرت بصور من دون مكياج.

وأنت سيدتي، أيّ الإطلالتين تفضّلين لدى ديانا حداد، تلك الخالية من المكياج أو ذات المكياج العربي القوي؟!

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