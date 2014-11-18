محمد إبراهيم يرغب في العودة لمصر.. والزمالك يرحب

يرغب محمد إبراهيم صانع ألعاب ماريتيمو البرتغالي في العودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بحسب ما صرح به مصدر مقرب من اللاعب وأكده الزمالك.

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وانضم إبراهيم إلى ماريتيمو قادما من الزمالك قبل بداية الموسم مقابل 400 ألف يورو.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "يرغب محمد إبراهيم في العودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، فهو لم يشعر بالراحة في البرتغال".

وتابع "ولكن إبراهيم سيجد صعوبة في العودة إلى مصر، حيث سيتعين على النادي الراغب في ضمه دفع ثمن صفقة الشراء كاملة من ماريتيمو بسبب عدم وجود بند في العقد يتيح فسخ التعاقد".

وأوضح "نريد أن نؤكد أيضا أنه لا صحة حول رغبة الزمالك في فسخ التعاقد بسبب تأخر ماريتيمو في سداد مقابل الصفقة، فالنادي البرتغالي سدد ثمن الصفقة كاملة إلى الزمالك، ولم يتأخر أيضا في سداد مستحقات اللاعب طوال الفترة الماضية ووفر له سيارة وفيلا للسكن".

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الزمالك يرحب

وكشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن اتصالات جمعته بإبراهيم خلال الفترة الماضية، أكد فيها اللاعب رغبته في العودة إلى البيت الأبيض.

ونفى عضو مجلس إدارة الزمالك وجود رفض من مرتضى منصور رئيس النادي، بسبب خلافهما السابق حول رابطة أولتراس وايت نايتس.

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وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "إبراهيم أبدى لي رغبته العودة إلى الزمالك، مؤكدا احترامه لمرتضى منصور رئيس النادي".

وأضاف "نرحب بعودة إبراهيم، ولكن حاليا قائمة الزمالك كاملة".