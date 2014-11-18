مرسى يخرج عن صمته بعد 36 يوم… و يتهم النيابة بالجهل أثناء قضية “التخابر”

قال الرئيس المعزول محمد مرسى، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي أثناء مرافعة النيابة بقضية “التخابر”، “هذا وكيل نيابة لا يعرف القراءة والكتابة، فهل سيعرف التاريخ؟”.

وكان مرسي لم يتحدث تمامًا خلال الجلسات الماضية بالقضايا الآخرى منذ 35 يومًا، واخر حديث له في 14 أكتوبرالماضي ، أثناء نظر قضية أخرى وهي قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا باسم “قضية الاتحادية” إبان التظاهرات التي حدثت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبرعام 2012.

وطلب مرسي حينها من هيئة الدفاع إقامة مؤتمر صحفي باسمه، لتوضيح أكاذيب الشهود في القضية، ثم التزم الصمت في الجلسات التالية.

وتحدثت النيابة، خلال الجلسة التي خصصت اليوم لمرافعتها عن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، فقالت إن “الإخوان قامت علي النظام الموازي للدولة، ففي الخفاء قام حسن الهضيبي المرشد الثاني للجماعة، بعيدًا عن الدولة بمفاوضات مع الإنجليز، ومحمود مخلوف عضو الجماعة قابل في الماضي الأمريكان وعرض عليهم رغبة الإخوان أن يتعاونوا معهم”.

واستدلت النيابة على أقوالها بقضية منذ عام 1965 اعترف فيها المتهم رقم 33، وهو المرشد العام الحالي محمد بديع بأنه ذهب إلى قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، للتدريب علي المعركة وحمل السلاح ضد الدولة، قائلة: “فحمل المرشد ما شبّ عليه من أفكار إلى شيبته”.

وتحدثت النيابة في الأصول الفكرية للجماعة، وقالت : “الإخوان جماعة قامت لأجل عروش الحكم وجاه وسلطان.. فالعنف أصل من أصول فكرها وضع لبنته حسن البنا.. فماذا جناه أحمد الخازندار “قاض مصري كان ينظر أحد قضايا الإخوان في الأربعينيات” لتأمر بقتله ؟”.

وواصلت النيابة قائلة: “قام الإخوان بتفجير حارة اليهود واغتيال حكمدار القاهرة سليم زكي بقنبلة 1948، ثم اغتيال محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق في الأربعينات، ثم محاولة اغتيال الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، فما يحدث اليوم ليس ببدعة عن الإخوان ولكنه استكمال لتاريخ أسود”.

وشهدت الجلسة مشادة بين النيابة والدفاع، الذي عقّب على مرافعتها قائلا : ” النيابة تتحدث منذ ساعة عن قضايا سابقة لا علاقة لها بالقضية، النيابة تتحدث عن تاريخ زائف”.

ونسب للمتهم، جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية