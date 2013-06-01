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مؤتمر الجمعية المصرية يناقش أحدث طرق علاج استئصال "الغضروف القطنى"

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مؤتمر الجمعية المصرية يناقش أحدث طرق علاج استئصال "الغضروف القطنى" مؤتمر الجمعية المصرية يناقش أحدث طرق علاج استئصال "الغضروف القطنى"

عقدت الجمعية المصرية لجراحة العمود الفقرى مؤتمراً طبياً بدار الضيافة بجامعة عين شمس، لمناقشة أحدث الطرق الجراحية فى استئصال الغضروف القطنى "جراحة اليوم الواحد".

ويقول الدكتور حسام إبراهيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة بنها، تعتمد هذه الجراحة على الميكروسكوب الجراحى وآلات الجراحة الدقيقة لتقليل التعامل مع عظام العمود الفقرى وتقليل التعامل أيضاً مع عضلات الظهر.

ويضيف ومن مميزات هذه الجراحة التعامل مباشرة مع الغضروف المنزلق، مما يقلل من الاحتياج إلى فترة نقاهة طويلة بالمستشفى.

وعليه فإن المريض يخرج فى نفس اليوم، وتهدف هذه الجراحة إلى تقليل الجهد والمعاناة للمريض والطاقم الطبى وتسهم فى تقليل التكاليف العلاجية الذائدة التى تكبد المرضى والهيئات كثيراً من الجهد.

وناقش المؤتمر أحدث الوسائل العلمية والطبية باستخدام المنظار الجراحى فى علاج حالات أمراض العمود الفقرى من الناحية التشخيصية والجراحية، مثل استئصال الغضاريف المنزلقة، وتثبيت الفقرات مع بعض القصور والفقرات أو الإصابات أو الأورام، وتحقق نسب نجاح تقترب من مثيلاتها فى الجراحات المعتادة.

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مصر 365