بالصور…أمن أسيوط يطوق مبني الجامعة بعد تعدي طلاب الإخوان على أفراد “فالكون”

كثفت قوات امن أسيوط من تواجدها بمحيط جامعه أسيوط صباح الثلاثاء عقب قيام مجهولين فجرا بالتعدي على إفراد شركة الأمن الخاص “فالكون” والاستيلاء على إشاراتها.

كما تم فرض طوق أمني تحسبا لتصعيد الأحداث خاصة مع اقتراب يوم 28 الذي تم الإعلان فيه عن تظاهرات.

وكان قد قام طلاب مجهولون تابعون لجماعة الإخوان المسلمين قد قاموا فجر يوم الثلاثاء بإطلاق الألعاب النارية بكثافة علي القوات المكلفة بتامين أبواب جامعة أسيوط من شركة فالكون ” وإشغال النيران في إطارات السيارات بشارع المكتبات أمام أبواب جامعة أسيوط .

كما ردد الطلاب هتافات ضد الرئيس السيسي وقوات الجيش والشرطة ونشرت صفحة ما تسمي بــ “طلاب ضد الانقلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط ” فيديو يوضح قيام مجموعه من الطلاب بإطلاق الألعاب النارية اتجاه الأبواب الرئيسية.